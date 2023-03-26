26 марта стало известно, что количество жертв, к сожалению, увеличилось. В результате атаки умер 19-летний юноша.
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Парень умер в больнице
Отмечают, что в результате ракетного удара у юноши была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.
Напомним, что в день атаки в больнице умер 48-летний Александр Самарский. Мужчина вместе с женой и дочерью сбежал из родного оккупированного села в Запорожской области. В Запорожье они снимали квартиру.
В результате ракетного удара пострадали 34 человека, среди них – 3 детей.
Что известно об обстреле Запорожья
- Утром 22 марта оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье, выпустив по городу 6 ракет. Одна из ракет оккупантов попала в многоэтажку. Во время тревоги в городе слышали сразу несколько взрывов.
- По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, средства ПВО не могут перехватить "Торнадо-С", в том числе и ЗРК Patriot, который должна получить Украина. В то же время в ГСЧС сообщили, что враг атаковал город из РСЗО "Смерч".
- На ракетный террор отреагировал Владимир Зеленский, который опубликовал видео попадания в здание. На видео видно, что ракета падает на дом по баллистической траектории.
- Анатолий Куртев сообщал, что в двух домах, куда попали россияне, разрушено по одному подъезду. По его словам, квартиры не пригодны к проживанию.
- В США считают, что Россия могла целенаправленно атаковать жилые дома. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что удар по Запорожью – это российский сценарий.
- По состоянию на 19:00 22 марта поисково-спасательные работы завершены.