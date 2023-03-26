26 марта стало известно, что количество жертв, к сожалению, увеличилось. В результате атаки умер 19-летний юноша.

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Парень умер в больнице

Отмечают, что в результате ракетного удара у юноши была открытая черепно-мозговая травма. Врачи двое суток боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось.

Напомним, что в день атаки в больнице умер 48-летний Александр Самарский. Мужчина вместе с женой и дочерью сбежал из родного оккупированного села в Запорожской области. В Запорожье они снимали квартиру.

В результате ракетного удара пострадали 34 человека, среди них – 3 детей.

Что известно об обстреле Запорожья