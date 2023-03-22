Відео волонтер, хірург Станіслав Стойков опублікував у себе в соцмережах, інформує 24 Канал.
До теми Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: все, що відомо
"Сиділи з мамою на кухні", – каже чоловік. А потім в будинок поцілила ракета. У квартирі повибивало вікна.
Коли чоловік знімав наслідки вибуху, пролунав другий.
Мешканець розповів про перші секунди після вибуху: відео
Коротко про удар по Запоріжжю
- Близько 11:20 жителі Запоріжжя повідомили про перші вибухи.
- За даними ДСНС, у результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків. На місцях працюють екстрені та профільні служби міста.
- У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Фахівці працюють над вирішенням проблеми.