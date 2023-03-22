Відео волонтер, хірург Станіслав Стойков опублікував у себе в соцмережах, інформує 24 Канал.

До теми Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: все, що відомо

"Сиділи з мамою на кухні", – каже чоловік. А потім в будинок поцілила ракета. У квартирі повибивало вікна.

Коли чоловік знімав наслідки вибуху, пролунав другий.

Мешканець розповів про перші секунди після вибуху: відео

Коротко про удар по Запоріжжю

Близько 11:20 жителі Запоріжжя повідомили про перші вибухи.

За даними ДСНС, у результаті атаки сталося часткове руйнування торців двох дев'ятиповерхових житлових будинків. На місцях працюють екстрені та профільні служби міста.

У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

Увага! Внаслідок трагедії відомо про одну загиблу людину, яка померла в лікарні. За даними Запорізької ОВА, постраждали 17 людей, серед яких двоє дітей.