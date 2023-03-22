Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що Запоріжжя – це прифронтове місто.

До теми Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: все, що відомо

Чому тривога у Запоріжжі спрацювала не одразу

За словами Ігната, не раз були випадки, коли російські терористи атакували і в цей час не лунав сигнал повітряної тривоги. Щодо Запоріжжя експерт пояснив, що це прифронтове місто. Воно розташоване недалеко від лінії бойового зіткнення.

За попередньою інформацією, під час удару, ймовірно, була реактивна система залпового вогню. Можливо, Торнадо-С.

Тобто, це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди,

– пояснив Ігнат.

Тож, якщо у наших Сил оборони є можливість оповістити, то це робиться. Але якщо немає відповідних розвідданих, то можуть бути такі терористичні атаки ворога, наголосив Ігнат.

Зверніть увагу! Торнадо-С – це російська реактивна система залпового вогню калібру 300 міліметрів, розроблена як легка та універсальна версія системи "Смерч" (БМ-30, 9К58).

Ракетний удар по будинку у Запоріжжі: все, що відомо