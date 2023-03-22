Об этом сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что Запорожье – это прифронтовой город.

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По словам Игната, не раз были случаи, когда российские террористы атаковали и в это время не раздавался сигнал воздушной тревоги. Относительно Запорожья эксперт объяснил, что это прифронтовой город. Он расположен недалеко от линии боевого столкновения.

По предварительной информации, во время удара была реактивная система залпового огня. Вероятно, Торнадо-С.

То есть, это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. От пуска до попадания – секунды,

– объяснил Игнат.

Так что, если у наших Сил обороны есть возможность оповестить, то это делается. Но если нет соответствующих разведданных, то могут быть подобные террористические атаки врага, подчеркнул Игнат.

Обратите внимание! Торнадо-С – это российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров, разработанная как легкая и универсальная версия системы "Смерч" (БМ-30, 9К58).

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