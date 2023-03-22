24 Канал собрал всю важную информацию о ракетном ударе по Запорожью. Что известно о последствиях атаки и пострадавших – читайте дальше.

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Где зафиксировали попадание ракет

Около 11:20 жители Запорожья сообщили о первых взрывах, а местные власти призвали немедленно направляться в укрытие. Уже в 11:51 глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россияне обстреливают жилые дома и остров Хортица.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. Он также опубликовал жуткое видео последствий попадания ракеты оккупантов.

Последствия попадания вражеской ракеты: видео

В то же время в Запорожской ОВА отметили, что в жилую 9-этажку на улице Казачьей попали две ракеты врага.

Что известно о последствиях

В ГСЧС сообщили, что в результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов. По состоянию на 14:00 на местах работают все экстренные и профильные службы города.

Российская ракета попала в многоэтажку / Фото ГСЧС

Спасатели проводят спасательно-розыскные работы. В то же время пожарные работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми.

Последствия обстрела / Фото Анатолий Куртев

По состоянию на 13:34 известно о 18 пострадавших (из них двое детей – 7 и 9 лет). Кроме того, 11 взрослых госпитализировали (из них 4 находятся в тяжелом состоянии, 7 – в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Информация о масштабах разрушения уточняется.

В 14:00 стало известно, что один пострадавший человек погиб. Сейчас в больницах находятся 25 человек.

Через время "Суспильне Запорожье" сообщили, что из поврежденной россиянами многоэтажки спасатели вывели мужчину и пожилую женщину. В настоящее время с ними работают психологи ГСЧС.

Из дома вывели пенсионеров: смотрите видео

Уже в 16:42 в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших увеличилось до 34 человек : госпитализированы 29, из них – 3 детей.

Спасатели эвакуируют жителей многоэтажки: смотрите видео

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия со зверской жестокостью обстреляла Запорожье.

Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей,

– заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где угодно еще в Европе или мире. Он призвал к еще большему единству и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь.

Момент попадания вражеской ракеты: видео

Российская ракета застряла на крыше дома

После обстрела в местных телеграм-каналах обнародовали жуткий кадр. На нем видно, что одна из ракет застряла в доме и не разорвалась.



Ракета застряла в доме в Запорожье / Фото местные телеграм-каналы

Глава ЗОВА Юрий Малашко подтвердил эту информацию. По его словам, с этим будут разбираться специалисты.

Он уточнил, что Россия нанесла удар шестью ракетами. Малашко предположил, что количество пострадавших может увеличиться, ведь в доме находились люди. Какой тип ракеты использовала Россия для атаки – пока неизвестно.

По состоянию на 14:30 стало известно, что в соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Сейчас ожидают специалистов, которые смогут решить проблему.

Прокуроры открыли уголовное дело

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 22 марта 2023 года около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. По предварительной информации, в результате удара пострадали более 20 человек, среди них – 3 детей.

В Офисе Генпрокурора добавляют, что одна из ракет попала между двумя многоэтажками, в которых частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Также взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры города.

На месте происшествия работают сотрудники экстренно-спасательных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление России.

Прокуроры фиксируют преступления оккупантов / Офис Генпрокурора