Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Местные власти эту информацию еще не прокомментировали.

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Заметим, что россияне регулярно обстреливают Запорожье. Так, 18 марта, в течение ночи атаковали территорию Украины. Враги выпускали по нашей земле дроны-камикадзе Shahed и били ракетами. В Запорожской областной военной администрации рассказали, что Россия снова атаковала мирное Запорожье.

Ракеты С-300 были направлены на территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса,

– сообщили в ОВА.

По их данным, взрывной волной и обломками ракет С-300 повредило расположенные рядом жилые многоквартирные дома. В частности, фасады, окна, крыши.

Сможет ли Россия в ближайшее время оккупировать Запорожье: что говорит разведка

Оккупационные российские власти объявили Мелитополь так называемой "столицей" подконтрольной России части Запорожской области. Это свидетельствует о неспособности россиян реализовать планы по дальнейшему продвижению. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

Запорожская область – одна из четырех областей, которые президент России Владимир Путин "присоединил" к составу РФ 30 сентября 2022 года.

При этом Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, расположенный примерно в 35 километрах от линии фронта. Тихое провозглашение альтернативной столицы, по всей вероятности, является молчаливым признанием российской системы того, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем.