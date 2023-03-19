Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии. Там напомнили, что власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали указ, которым объявили оккупированный Мелитополь областным центром.
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Путин "присоединил" Запорожскую область в состав России
Назначенный Россией гауляйтер области Евгений Балицкий заявил, что это якобы временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".
Запорожская область – одна из четырех областей, которые президент России Владимир Путин заявил, что "присоединил" к составу РФ 30 сентября 2022 года.
При этом Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, расположенный примерно в 35 километрах от линии фронта.
Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем,
– говорится в отчете.
Россияне в обороне на Юге
- В Генштабе ВСУ утром 19 марта сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские войска в дальнейшем обороняются.
- В то же время вражеским обстрелам подверглись Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Снова обстреляны город Херсон и Антоновка.
- Россияне опасаются, что ожидаемое контрнаступление Сил обороны может пойти на Юг. Поэтому на Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборантов в Крым. Также россияне приступили к оборонительным работам в самом Крыму.