Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Британии. Там напомнили, что власти подконтрольной России части Запорожской области опубликовали указ, которым объявили оккупированный Мелитополь областным центром.

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Путин "присоединил" Запорожскую область в состав России

Назначенный Россией гауляйтер области Евгений Балицкий заявил, что это якобы временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".

Запорожская область – одна из четырех областей, которые президент России Владимир Путин заявил, что "присоединил" к составу РФ 30 сентября 2022 года.

При этом Россия никогда не оккупировала Запорожье, крупный промышленный центр с населением 700 000 человек, расположенный примерно в 35 километрах от линии фронта.

Тихое провозглашение альтернативной столицы, вероятно, является молчаливым признанием российской системы, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем,

– говорится в отчете.

Россияне в обороне на Юге