Чем закончилась зимняя военная кампания Путина на наших фронтах уже всем известно, однако свежих предсказаний от пропагандистов низкого толка для россиян почему-то не подвезли. Что ж, исключительно для информирования противников кремлевского режима из Брянщины и других регионов России, редакция 24 Канала считает необходимым рассказать о том, каким будет будущее России в ближайшие месяцы. Без фантазий и лишних победных реляций.

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Понятно, что прогнозировать какие-либо масштабные бунты или дворцовые перевороты в тюрьме народов – дело совершенно неблагодарное, тем более что российское общество просто физически не умеет протестовать. Однако о целом ряде событий, которые будут происходить в России с наступлением потепления и до глубокой осени, можно говорить как о чем-то неотвратимом.

Экономические прогнозы крайне неутешительны

Первое, что должны понимать все россияне: шансов выжить у них не осталось. Совершенно никаких. Джордж Буш-старший (неожиданность) больше не может поставлять им куриные бедрышки, а гуманитарной помощью в виде тракторов от Беларуси и беспилотников от Ирана не наешься. К тому же и купить хоть что-нибудь съедобное для внедрения питания по талонам правительство России вряд ли сможет, поскольку деньги заканчиваются, поэтому придется питаться берестой и запивать нефтью К счастью, благодаря санкциям эту черную жижу в России теперь некуда девать, потому что покупать российские энергоносители могут только Китай и Индия, но в очень ограниченных количествах и по сниженным ценникам.

В морях и океанах уже болтаются десятки танкеров, загруженных нефтью и дизельным горючим, которые просто выпускали из портов в надежде, что хоть где-то найдется клиент, которому понадобится груз. Впрочем, желающих прикупить российские нефтепродукты почему-то нет, а это значит только одно: всевозможные "Газпромы" и "Роснефти" могут уже начинать выплачивать своим сотрудникам зарплаты продукцией. Потому что без сбыта есть заполненные склады и хранилища, но совсем нет доходов, а уже сейчас добыча нефы и газа в России сократилась очень существенно.

Догадаться, к чему приведет такая ситуация через несколько месяцев, совсем нетрудно – к массовым сокращениям, закрытию предприятий и загниванию целой отрасли, которая в свое время кормила всю страну И которая была фактически единственной, на которую опиралась вся экономика, потому что на болотах за 30 лет с момента развала СССР не создали и не придумали вообще ничего нового, чем могло бы зарабатывать себе на жизнь государство.

Отсутствие пополнения бюджета миллиардами нефтедолларов уже ощутили все. Даже если до сих пор не догадались, что ухудшение жизни связано именно с этим. Российским чиновникам неоткуда взять денег для финансирования войны, из-за чего приходится "проедать" резервные фонды. При этом чем дальше, тем больше в Кремле давят на предпринимателей для "добровольных" инвестиций в бюджет. А это приводит и к повышению цен, и к закрытию бизнеса.

Так что россиянам придется просто сидеть и смотреть на нефтепродукты, которые они не смогут продать.



Неприкаянный танкер с российским дизелем на борту обречен вечно бродить по океану в поисках покупателей / Фото ANP

Вероятно, Путин впервые за 23 года сможет выполнить хотя бы одно свое предвыборное обещание – поделиться со своим народом полезными ископаемыми. Вполне возможно, что ради такого проекта где-то в Сколково за несколько миллиардов фантиков разработают купят на Aliexpress специальные кулеры. Если до того момента Китай, конечно, не объявит о проведении 公民投票 (добровольный соцопрос о присоединении изначально китайских территорий Москвы к братскому народу). Конечно, в случае, если произойдет нечто подобное, никаких хороших новостей для россиян у нас не будет. Ведь даже Google переводчик не смог правильно перевести с украинского "референдум" из-за отсутствия таких слов в языке КНР. Однако, если потребуется, Си доступно объяснит россиянам, что они исторически пошли от уйгуров, а потому должны переселиться в концлагеря.



Концлагерь для уйгуров в Китае. Аналогичные могут образовать для россиян в случае, если партия примет такое решение / Фото BBC

Впрочем, вернемся к перспективам россиян без анализа геополитической ситуации. Уже сейчас в Останкино готовят сюжеты о том, как царь Путин дожил до 70 лет только благодаря тому, что с утра каждый день выпивал стаканчик нефти. А хлеб и макароны – это все продукты американцев, от которых россиянам нужно отказываться. Думаете, это что-то невероятное? Оставьте, кто вообще мог представить, что очередная "маленькая войнушка" приведет к дефициту в бюджете размером с озеро Байкал, более 150 тысяч россиян будут уничтожены Силами обороны Украины всего за год, а телезвезды типа Канделаки будут писать о новой реальности, когда беспилотники- камикадзе летят на Москву.



А что случилось? / Скриншот поста Тины Канделаки в телеграме

Еще несколько месяцев безумной работы печатного станка, попыток импортозамещения технологических решений и отсутствия экспорта своей продукции, и каждый житель болот может понять, как война ударила именно по его карману. Когда налоги и тарифы на коммуналку увеличат ради продолжения попыток захватить Украину, от бизнеса потребуют уже не маленькие, а вполне ощутимые "добровольные" взносы "в поддержку СВО". Сейчас какой-то условный среднестатистический житель Калуги может даже не сильно ощущать ухудшение жизни, но сокрушительный кризис уже стучится ему в дверь.

Это вполне понятно, что с ухудшением экономической ситуации по всей России тенденция предпринимателей сжигать свои склады, рестораны, торговые центры и офисы отнюдь не закончится. Всем бизнесменам уже давно понятно, что доходы они не будут получать, перекредитование не поможет, а государство будет просто отбирать у них всю недвижимость за долги.

И нечего удивляться тому, что владельцы мелких и крупных компаний предпочитают просто устроить "небольшой" пожар, получить на руки страховые выплаты и бежать куда-нибудь в Грузию. Где нет ни репрессий, ни мобилизации.

Вся Россия – сплошной проходной двор для партизан

Кроме того, не следует забывать и о том, что приграничные с Украиной территории "Белгородской народной республики" находятся под перманентной бомбардировкой российских ПВО и артиллерии. Это обязательно приведет к серьезным пожарам и рано или поздно окончательно надоест местным жителям. Приведет ли это к образованию отрядов ополченцев, как это произошло в Брянске, вопрос риторический. К тому же обязательно "добавят огня" России еще и неизвестные беспилотники, которыми чуть ли не ежедневно пуляют по соседним "республикам" представители порабощенных Москвой народов, вернувшиеся с так называемого "СВО" банды головорезов с навыками убивать и грабить, а также партизанские отряды.

Как показала практика, российские силовики способны только бить женщин дубинками и сажать на бутылку псевдолибералов, но когда речь идет о реальной охране безопасности, они оказались абсолютно бездарными. ДРГ "Белгородской народной республики" способна преодолеть минные поля и полосы препятствий, за которые государство заплатило миллиарды рублей, навести "шорох" в соседней области и раствориться в воздухе, словно ничего не произошло. Как на это реагировали ФСБшники, полицейские и военнослужащие? Рассказами о девочке, ставшей мальчиком, развертыванием "Градов" для зачистки местности от диверсантов (т.е. просто "полировали" бы из РСЗО свои же города и села), да еще и потом росгвардейцы на своих минах подорвались, когда ДРГ уже давно отошла без потерь.

Выходит, по России можно свободно перемещаться со взрывчаткой и оружием, более того, даже захватывать целые населенные пункты. Жители Курска могут просто пойти войной на Брянск, а помешать им не сможет никто.



Никто и ничто не может помешать местным ополченцам совершать налеты на стратегически важные объекты в разных регионах России / Фото "Милитарный"

К удивлению для всего мира Россия оказалась страной 404, где даже президент не может четко показать свои границы, и где армия состоит из военных преступников, застрявших и находящихся в процессе утилизации в соседнем государстве. И сколько бы ни напрягались кремлевские пропагандисты, тот факт, что никто от Ростова до Владивостока не может чувствовать себя в безопасности, они никак не могут изменить. Хваленая российская ПВО не способна защитить даже один из самых защищенных аэродромов от гражданских беспилотников, что там вообще говорить о других объектах. "Переход самолета на сверхзвук" может случиться когда угодно в любом месте России, такая там теперь реальность.

Смотрите видео пожара после взрыва в подмосковной Коломне, что пропагандисты объяснили переходом самолета на сверхзвуковую скорость:

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Шойгу, гаси тайгу

Не стоит забывать и о сезонных лесных пожарах, ежегодно уничтожающих в России все живое на площади в десятках тысяч гектаров. В 2022-м для их тушения из-за нехватки техники и спасателей пришлось задействовать солдат-срочников. Масштабы возгораний были просто невероятными.

Так, токсичный дым от пожаров накрыл территорию в 5,3 миллиона квадратных километров, что гораздо больше, чем площадь Евросоюза. Огонь охватывал 77 регионов из 83, уничтожал целые населенные пункты, а на помощь местным жителям никто не приходил, потому что их просто бросили.



В 2022 году пожары уничтожили кучу российских населенных пунктов / Фото из местных пропагандистских псевдоСМИ

Насколько серьезными будут пожары на этот раз, предугадать крайне тяжело, однако лучше точно не будет. Тем более что сезон горения сухостоя в России уже начался даже несмотря на явное отсутствие соответствующих погодных условий. Надеяться на то, что тушить масштабные пожары прибудут армейцы, жителям болот не стоит. Более того, вероятно, и обычных спасателей отправлять куда-то вглубь страны в Москве не решатся, потому что они и так постоянно нужны на местах, где горят склады и нефтебазы.



Российским спасателям есть что делать даже без лесных пожаров / Фото из российских соцсетей с места очередного возгорания в Москве

Единственное, что может спасти сибиряков от огня, тот факт, что в бескрайних лесах тайги засели несколько миллионов китайцев, поэтому, возможно, руководители МО и МЧС России все же планируют спасательные операции и готовятся к любым возможным инцидентам. Все же не зря еще несколько лет назад разнообразные генералы откровенно издевались над Шойгу, отправляя его тушить тайгу.

Так что в ближайшее время в России будет буквально пылать все. Включая стулья, на которых сидят индивидуумы, до сих пор не осознавшие простого факта своего поражения в войне против Украины. И этот огонь мира как в прямом, так и в переносном смысле сожжет Россию уже до этой осени.

А пока у окупантов еще несколько недель до окончательного осознания того, что все совсем не идет по плану.