По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, перед новогодними праздниками полицейским и ФСБшникам удалось задержать около 140 дезертиров. Впрочем, это свидетельствует о крайне плохой работе путинских правоохранителей, поскольку количество беглецов в российской армии в конце декабря было оценено в 2–2,5 тысячи человек.
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Сколько солдат реально сбежали с фронтов, мест постоянной или временной дислокации, неизвестно. Ведь, по крайней мере на линии столкновения, руководство российской армии вообще не считает количество личного состава.
Тысячи вооруженных убийц свободно передвигаются по России
- Российские командиры взводов и рот, батальонов и бригад, постоянно пытающиеся находиться подальше от передовой, не могут назвать точную цифру своих подчиненных. Разве что ту, которая зафиксирована на бумаге.
- На самом же деле в каждой российской группировке происходит сплошной хаос. Каждый день бойцы ВСУ кого-то ликвидируют, на место погибших прибывают новые чмобики. Кто-то убегает или сдается в плен.
- В этом неконтролируемом потоке постоянного прибытия россиян на фронт и отбытия на концерт Кобзона никто даже не может вовремя понять, что из того или иного подразделения сбежало несколько людей.
- Командование российских войск узнает о дезертирах, только если кого-то из них удается поймать и допросить. Нередко чмобикам не удается свободно проскочить мимо заградительных отрядов, поэтому генералы считают, что с фронта в Россию никто не способен убежать. Однако реальность оказывается совсем иной.
На самом же деле, если оккупанты смогли скрыться во время боя и незамеченными отползти подальше от своих окопов, 90% дела уже сделано. Если оккупанты будут избегать больших городов и патрулей ВСП на оккупированных территориях, им с легкостью удастся добраться до России. Ведь контроль ФСБ за границей настолько же серьезный, как и защита ПВО на аэродроме базирования стратегической авиации в Энгельсе. Одних только зеков из группы "Вагнера" за последние 3 месяца в Россию сбежало более 700. И это лишь та цифра, о которой известно московитским властям, поскольку они так оставили за собой кровавые следы от Донбасса до Итурупа.
Маленькие банды вооруженных заключенных, выпущенные для участия в войне против Украины, разъехались по всей России. Поскольку у зэков во время вербовки на службу к вагнеровцам отбирают любые документы, им не остается вообще ничего, кроме как возвращаться к привычному для себя образу жизни – убивать, грабить и насиловать.
А делать это им гораздо проще, потому что никаких проблем с нехваткой оружия благодаря российским властям у них нет, ведь на фронте их обеспечивают как автоматами и пулеметами, так и гранатометами. И со всем этим добром дезертиры спокойно перемещаются по России. Кто автостопом, кто – по железной дороге или автобусами. Или на украденных машинах.
Ярким примером такой информации является случай, о котором даже официально заявили в российских СМИ. Когда 8 чмобиков смогли сбежать со своих передовых позиций в Луганской области, просочиться мимо второй и третьей линии обороны, пройти через границу в Воронежской области и добраться до Подмосковья. С тремя автоматами и четырьмя пулеметами и кучей патронов.
Если бы те чмобики не решили добровольно прийти в воинскую часть для возвращения оружия, о них никто и никогда не вспомнил бы. Сколько таких дезертиров сейчас находится в России? Тысячи. Все они уже почувствовали запах человеческой крови, а также научились убивать, не чувствуя никаких угрызений совести. И нет никаких сомнений, что встреча Нового года в России традиционно прошла с огромным количеством совершенных преступлений, но от прошлого праздника у этого есть своя особенность – львиную часть убийств совершили бежавшие из зоны боевых действий.
В Кремле скрывают проблему
Поскольку ситуация крайне угрожающая всему российскому обществу, а вина целиком на Путине и его окружении, признавать факты массового дезертирства солдат с оружием бункерный дед не собирается. Пропагандистские СМИ игнорируют увеличение количества убийств и ограблений, совершенных мобилизованными.
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Закрывают глаза на проблему также и российские стражи порядка, которые не способны расследовать такие преступления и вовремя реагировать на них. Так что среднестатистических жителей страны-агрессора, как оказалось, банально некому защитить от вооруженных государством головорезов. И хотя страдают от их нашествия в основном Белгородская, Курская, Ростовская и Воронежская области, однако неизвестно, как далеко, долго и массово чмобики смогут безнаказанно путешествовать по России. А если они будут объединяться в более или менее крупные группировки, рано или поздно кремлевскому фюреру придется проводить контртеррористические операции внутри России.