Об этом пишут российские СМИ, информирует 24 канал. Напомним, что осенью мобилизованные россияне бросили позиции в Луганской области из-за значительных потерь.

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26 декабря 8 "мобиков" в возрасте от 20 до 44 лет уехали из Луганской области и оказались в Подмосковье. Они пришли в отдел полиции с автоматами и пулеметами и заявили, что хотят сдать оружие.

Как выяснилось, эти "воины" были мобилизованы в Калининградской области и после учений направлены под Луганск.

Правоохранители вызвали военных следователей на место инцидента. В итоге "мобиков" отправили в одну из воинских частей Подмосковья – там они будут ждать решения полиции.

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