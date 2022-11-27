У новоиспеченных солдат вражеской армии нет даже базовой подготовки, поэтому реальные боевые становятся для них шоком. Об этом 24 каналу сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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Бросили позиции в Луганской области

По словам Череватого, когда большинство в подразделении именно мобилизированных, ситуация вообще патовая. Красноречивый инцидент недавно произошел в Луганской области.

Во время безумного удара артиллерии наши военнослужащие, которые уже много месяцев под огнем, знают как действовать. Для россиян это было неожиданностью,

– отмечает Череватый.

Он подчеркивает, что брошенные на фронт почти не знали никакой боевой подготовки, а о серьезном полигоне, где есть элемент психологической устойчивости, когда стреляет артиллерия и специально имитируется это – говорить нечего. Так, россияне были вынуждены покинуть позиции с огромными потерями, их начали бросать в подвалы в Сватово.

Это привело к тому, отмечает спикер Восточной группировки ВСУ, что не склонное к эмпатии российское общество несколько всколыхнулось. Родители и родственники "мобиков" начали приезжать к командирам и пытаться как-то повлиять на ситуацию.

Появился прообраз "Союза солдатских матерей", и Путин даже был вынужден имитировать встречу с ними, разумеется, постановочную. Но это уже такой импульс, который пошел снизу и заставил их действовать. Как правило, они не любят этого делать, а это лучший показатель того, какое качество этих мобилизованных,

– резюмировал Сергей Череватый.

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