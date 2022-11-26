Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 560 российских оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Обратите внимание Несколько сотен врагов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 25 ноября
Актуальные потери россиян в Украине
В технике враг потерял:
- Танков – 2 901 (+2) единица;
- боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;
- артиллерийских систем – 1 896 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 209 (+0) единиц;
- самолетов –278 (+0) единиц;
- вертолетов – 261 (+0) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 554 (+1) единицы;
- крылатых ракет – 531 (+0) единица;
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единицы.
Потери врага на фронте по состоянию на 26 ноября / Инфографика Генштаб
Морги в Луганской области переполнены оккупантами
Из-за огромных потерь в Луганской области россияне переквалифицируют гражданские больницы под военные госпитали. Больницы в населенных пунктах Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых россиян.
В утренней сводке Генштаб подтвердил, что в Мелитополе Запорожской области ВСУ попали в 2 склада с боеприпасами врага.
Из-за этого около 50 российских военных получили ранения. Еще 2 склада были уничтожены в Васильевском районе. Там травмировались 130 оккупантов. Количество погибших еще устанавливают.
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