Только за прошедшие сутки наши воины отминусовали еще 560 российских оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Обратите внимание Несколько сотен врагов уже последовали за кораблем: потери врага по состоянию на 25 ноября

Актуальные потери россиян в Украине

В технике враг потерял:

Танков – 2 901 (+2) единица;

боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;

артиллерийских систем – 1 896 (+1) единиц;

РСЗО – 395 (+0) единиц;

средств ПВО – 209 (+0) единиц;

самолетов –278 (+0) единиц;

вертолетов – 261 (+0) единица;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 554 (+1) единицы;

крылатых ракет – 531 (+0) единица;

кораблей / катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 406 (+2) единиц;

специальной техники – 163 (+0) единицы.

Потери врага на фронте по состоянию на 26 ноября / Инфографика Генштаб

Морги в Луганской области переполнены оккупантами

Из-за огромных потерь в Луганской области россияне переквалифицируют гражданские больницы под военные госпитали. Больницы в населенных пунктах Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых россиян.

В утренней сводке Генштаб подтвердил, что в Мелитополе Запорожской области ВСУ попали в 2 склада с боеприпасами врага.

Из-за этого около 50 российских военных получили ранения. Еще 2 склада были уничтожены в Васильевском районе. Там травмировались 130 оккупантов. Количество погибших еще устанавливают.

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Обратите внимание! Весной потери врага могут возрасти еще больше, поскольку минобороны России планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых затем отправят в Украину.

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