В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали актуальную информацию о том, что происходит на фронте. Сейчас россияне перегруппировываются, чтобы усилить свои подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Где ВСУ отбили вражеские атаки

Возле Яковлевки,

Соледара,

Бахмутского,

Бахмута,

Опытного,

Первомайского,

Красногоровки,

Невельского Донецкой области.

В то же время россияне активно обстреливали населенные пункты в разных регионах Украины. Для этого они использовали танки, авиацию, РСЗО и другие виды вооружения.

На Юге Украины россияне обороняются, а на Востоке пытаются наступать. На Криворожском и Херсонском направлениях захватчики обустраивают фортификационные позиции по береговой линии и в глубине обороны.

Морги в Луганской области переполнены оккупантами

Из-за огромных потерь в Луганской области россияне переквалифицируют гражданские больницы под военные госпитали. Соответственно, жизнь местного населения еще более усложнена, ведь медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы в населенных пунктах Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги – телами мертвых россиян.

В Мелитополе Запорожской области ВСУ попали в 2 склада с боеприпасами врага. Из-за этого около 50 российских военных получили ранения. Еще 2 склада были уничтожены в Васильевском районе. Там травмировались 130 оккупантов. Количество погибших еще устанавливают.

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В России общество уже меньше поддерживает "мобиков"

Вопрос обеспечения российских "мобиков" до сих пор не решен. Жителей Костромской области через соцсети призывают изготавливать маскировочные сетки, нести теплую одежду, карематы и т.д. Интересно, что, несмотря на мощную пропаганду, население России уже меньше поддерживает мобилизованных.

В то же время, руководство государства-агрессора начало получать доклады о реальном положении дел мобилизации и выполнении плана осеннего призыва на военную службу. Военкоматы Калининградской области уже не выполняют планы осеннего призыва на срочную службу из-за уклонения призывников.

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