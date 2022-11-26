У Генштабі Збройних Сил України розповіли актуальну інформацію про те, що відбувається на фронті. Наразі росіяни перегруповуються, щоб посилити свої підрозділи на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Де ЗСУ відбили ворожі атаки

Біля Яковлівки,

Соледара,

Бахмутського,

Бахмута,

Опитного,

Первомайського,

Красногорівки,

Невельського Донецької області.

Водночас росіяни активно обстрілювали населені пункти у різних регіонах України. Для цього вони використовували танки, авіацію, РСЗВ та інші види озброєння.

На Півдні України росіяни обороняються, а на Сході – намагаються наступати. На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники облаштовують фортифікаційні позиції по береговій лінії та в глибині оборони.

Морги на Луганщині переповнені окупантами

Через величезні втрати у Луганській області росіяни перекваліфіковують цивільні лікарні під військові госпіталі. Відповідно, життя місцевого населення ще більше ускладнене, адже медичні послуги стають все менше доступними. Лікарні у населених пунктах Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги – тілами мертвих росіян.

У Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили у 2 склади з боєприпасами ворога. Через це близько 50 російських військових зазнали поранень. Ще 2 склади були знищені у Василівському районі. Там травмувалися 130 окупантів. Кількість загиблих ще встановлюють.

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У Росії суспільство вже менше підтримує "мобіків"

Питання забезпечення російських "мобіків" досі не вирішене. Мешканців Костромської області через соцмережі закликають виготовляти маскувальні сітки, нести теплий одяг, каримати тощо. Цікаво, що попри потужну пропаганду населення Росії вже менше підтримує мобілізованих.

Водночас керівництво держави-агресорки почало отримувати доповіді про реальний стан справ мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу. Військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.

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