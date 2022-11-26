Українські військові мужньо захищають наші території. Що відбувається на фронті та по всій країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

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03:38 Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що ЗСУ не копіюють тактику окупантів і не кидають штурм за штурмом особовий склад. Українські військові зосереджені на тому, щоб вибивати противника. Задля цього працює артилерія, ракетні війська, авіація та високоточна зброя.

02:54 Війська НАТО проводять навчання у Польщі біля кордонів Білорусі та Росії.

01:34 Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що деякі партнери України таємно передають Україні. Є такі, що закуповують його у третіх країн, передаючи потім. Хоча ці треті країни публічно говорять, що не поставляють зброю.

01:05 Парламентська асамблея ОБСЄ досі не ухвалила рішення щодо скасування або призупинення участі Росії. Тож українська сторона оголосила бойкот.