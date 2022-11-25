Про основні події, які трапились на фронті та в тилу протягом 25 листопада, читайте у матеріалі 24 каналу.

​До речі Аварійні відключення світла в Україні, шалені втрати ворога: хронологія 274 дня війни

06:00 Наші військові помстилися росіянам за вбивство немовляти на Запоріжжі. Зокрема, ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого окупанти обстріляли пологовий будинок.

02:21 Володимир Зеленський відреагував на побоювання Заходу про те, що звільнення Криму може призвести до ядерної війни. Він зазначив, що, якщо якісь держави знають, як повернути півострів дипломатичним шляхом, то повинні поділитися з ним цією ідеєю.

02:05 Британські ЗМІ заявили, що угода про надання Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі зірвалася через тиск Китаю на США. Мовляв, Пекін пообіцяв Вашингтону що у відповідь на ненадання винищувачів знешкодить ядерний шантаж Кремля.

01:41 Хмельницька область оговтується від ракетного удару росіян, який трапився 23 листопада. Без світла залишаються 437 тисяч споживачів у 1060 населених пунктах регіону. Хмельницька АЕС наразі працює на мінімальній потужності. Перший блок станції під'єднали до єдиної мережі.