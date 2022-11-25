Об основных событиях, случившихся на фронте и в тылу в течение 25 ноября, читайте в материале 24 канала.

​Кстати Аварийные отключения света в Украине, безумные потери врага: хронология 274 дня войны

19:51 Российские издания отмечают, ссылаясь на ФСБ и представителя Генштаба, что потери в путинской армии к началу весны могут составить более 100 тысяч человек.

19:35 Глава государства провел переговоры с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Поблагодарил за масштабную финансовую помощь от ЕС и начатую работу над девятым санкционным пакетом. Он отметил, что прайс-кеп (максимальная цена – 24 канал) на российскую нефть должен быть действенным. Также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины,

– прокомментировал президент.

19:20 Президент посетил поврежденный четырехэтажный жилой дом в Вышгороде. Несколько дней назад, в него попала российская ракета. Также Зеленский побывал в Пунктах Несокрушимости, уже заработавших в городе.

19:13 С помощью "народного спутника" ICEYE удается определить размещение оккупантов даже в лесах. Отметим, что деньги на него собирали украинцы.

19:06 Генеральный штаб Вооруженных Сил рассказал о ситуации на фронте по состоянию на вечер 25 ноября:

оккупанты обстреливают населенные пункты на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Новопавловском, Запорожском, Криворожском и Херсонском направлениях;

на севере – без изменений, повторного наступления пока не планируется из Беларуси;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска пытаются наступать;

авиация атаковала районы сосредоточения личного состава россиян 9 раз;

на территории Беларуси во время учений погиб оккупант;

захватчики продолжают давление на работников ЗАЭС.

18:53 Служба безопасности задержала бывшего работника Министерства внутренних дел за работу на противника. Спецслужбы сообщают, что мужчина собирал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках силовых ведомств Украины.

18:30 Прага в очередной раз продемонстрировала свою солидарность с украинцами и отказалась от торжественной церемонии зажигания новогодней елки. Чиновники государства объяснили это тем, что не хотят проводить торжественное воспламенение огней на фоне происходящей в Украине ситуации.

18:24 В МАГАТЭ сообщили, что все четыре украинских атомных электростанции уже подключены к энергосистеме и обеспечивают дома украинцев светом и теплом. Речь идет о таких АЭС:

Запорожскую АЭС в Энергодаре;

Южноукраинскую АЭС в Южноукраинске;

Ровенскую АЭС в Вараше;

Хмельницкую АЭС в Нетешине.

17:50 Командование ВСУ срочно обратилось к российским военным. Оккупантам предложили принять разумное решение – сдаться в плен. Для этого даже сняли видеоинструкцию.

17:40 Елена Зеленская сказала, что украинцы готовы терпеть определенные трудности ради совместной победы над врагом. Первая леди Украины подкрепила свои слова социальным исследованием, показывающим, что более 90% украинцев готовы жить с отключениями света 2-3 года для перспективы членства в ЕС.

16:59 В ГУР обнародовали список иностранных компаний, помогающих россиянам атаковать Украину. Украинская разведка подчеркнула, что соответствующие предприятия должны:

осознать прямое влияние продукции на обороноспособность России,

прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС,

убрать функцию поддержки навигационной системы из всех своих устройств.

16:05 Социологи провели опрос украинцев из всех областей на кануне Дня Памяти Жертв Голодомора. Результаты опроса показали:

93% респондентов отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932 – 1933 годов был геноцидом;

3% отрицали это;

4% затруднились с ответом.

14:54 СБУ продолжает проверять УПЦ МП в Украине. На территории Черновицко-Буковинской епархии правоохранители обнаружили методички из Москвы, российское гражданство и даже удостоверение оккупантов.

14:30 Президент Украины на международном симпозиуме "Европейская идея" заявил, что линия фронта в Украине – это линия борьбы Европы за себя. Он подчеркнул, что на восточном фланге Европы миллионы европейцев остались без света и тепла из-за российского террора и с этим нужно что-то делать.

13:53 Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины. Также он подчеркнул, что решение о передаче системы ПВО Patriot Украине должна принимать только Германия.

13:50 Резников встретился с исполняющим обязанности министра обороны Черногории Филиппом Аджичом. Чиновник заверил, что Черногория всегда будет рядом с Украиной. Кроме того, государство поддерживает стремление Киева стать членом НАТО.

13:27 Зеленский заявил, что эта зима – вызов всей Европе. Преодолеть его мы можем только сообща.

Мы должны преодолеть ключевой вызов, который есть сейчас – преодолеть эту зиму. Зиму, которую все будут вспоминать. Мы должны сделать все, чтобы вспоминали ее не тем, что она всем угрожала, а тем, что мы сделали, чтобы защититься от этой угрозы,

– сказал президент.

13:07 Винницкий облсовет запретил функционирование московского патриархата в области. Накануне в парламент был внесен законопроект о запрете УПЦ МП в Украине.

12:56 В Кремле резко отреагировали на заявление Зеленского о возвращении Крыма. Оккупанты нагло считают это "обсуждением отчуждения российской территории". Так что в Москве соберется срочное заседание Совета безопасности.

12:40 В НАТО заявили, что из-за ракетных обстрелов зима в Украине начинается "устрашающе". Альянс поможет украинцам пережить холодный период. В частности генсек Йенс Столтенберг будет просить союзников увеличить нелетальную помощь для Украины.

12:04 Владимир Зеленский заинтриговал украинцев новостями с фронта. Он отметил, что сейчас наше войско готовится к продвижению по некоторым направлениям.

12:00 По данным наших источников в спецслужбах, 19 ноября у Белогоровки зеки Евгения Пригожина убили по меньшей мере 15 мобилизованных. Причиной стало то, что новобранцы отказывались идти в бой первыми. Так что вагнеровцы накачали "мобиков" наркотиками и показательно убили.

11:43 После длительных дискуссий в обществе мэр Киева Виталий Кличко заявил, что елка в столице будет. Однако она будет не "самая высокая и красивая, а символическая". Установят ее за деньги украинского бизнеса.

11:37 Хорватия решила тренировать наших военных, чтобы они были еще эффективнее в противостоянии врагу. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

11:13 Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что на некоторых участках фронта россияне уже применяли химическое оружие. Они могут использовать ее еще активнее, когда терпят полное крушение на поле боя.

10:43 Украинская энергосистема уже прошла самый сложный этап после ракетной атаки 23 ноября. Свет подали во все области, однако действуют аварийные отключения. Заменить их плановыми могут через 1–2 дня, когда АЭС выйдут на нормальную плановую мощность.

10:31 Разведка Великобритании заявила, что неподготовленные российские "мобики" массово погибают под Бахмутом. Вскоре в России могут случиться протесты родных, возмущенных тем, в каких условиях находятся их мобилизованные мужья или сыновья.

10:27 В ОК "Юг" заявили, что россияне уже осознают провал своей "спецоперации" на Юге Украины. Врагу придется полностью покинуть Херсонскую область, ведь артиллерия ВСУ уже достигает важных целей россиян.

10:00 Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 430 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны погибли уже 86 150 захватчиков.

09:57 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай намекнул, что на направлении Сватово – Кременная в ВСУ могут быть успехи. Он интригуя заявил, что "надо помолчать".

09:35 В Киев прибыл новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Дипломат анонсировал новый пакет помощи для нашего государства стоимостью 3,6 миллиона долларов. Деньги направят на автомобили скорой помощи, реконструкцию школ и помощь жертвам сексуального насилия.

Министр встретился с президентом Зеленским. Лидер нашего государства поблагодарил Великобританию за поддержку.

09:26 В ДТЭК назвали следующие цели врага во время ракетных атак. В частности, россияне попытаются уничтожить те объекты энергетики, которые не удалось разрушить в прошлый раз.

09:19 В Николаеве постепенно начинают возобновлять водоснабжение после того, как в начале месяца произошла авария. Сейчас на заполнение системы нужно время.

08:55 За время полномасштабной войны в Украине пропали без вести более 15 тысяч человек. Процесс расследования этих дел будет длиться даже после окончания войны.

08:37 Военный эксперт Олег Жданов заявил, что в начале декабря ВСУ следует готовиться к большой оборонной операции на Донецком направлении. Все потому, что россияне накапливают силы и готовятся к масштабному наступлению.

08:21 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью россияне обстреляли портовую акваторию и населенный пункт в Очаковской общине. Поэтому один человек получил контузию. Также известно о повреждениях жилых домов.

08:17 Армянск, что на севере оккупированного Крыма, посетил "хлопок". В то же время россияне заявили, что это "работает ПВО".

08:15 Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. Смертоносные снаряды попали рядом с больницей. Предварительно, пострадавших среди населения нет.

08:05 Актуальная сводка Генштаба о ситуации на фронте:

ВСУ отразили вражеские атаки возле Стельмаховки и Дибровы Луганской области, а также возле Белогоровки, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Опросного, Первомайского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

наши военные поразили скопление врага в Зеленом Яру в Запорожье. Россияне потеряли 20 бойцов и 2 грузовых автомобиля. Еще 15 оккупантов получили ранения;

в Мостовом на Запорожье россияне заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с российским законодательством. В противном случае людям угрожают "национализацией".

07:57 Ночью россияне обстреляли Никопольский район. Глава РВА Евгений Евтушенко сообщил, что враг открыл огонь из ствольной артиллерии и РСЗО. В результате атаки есть разрушение.

07:42 Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет оставить украинцев не только без света и тепла, но и без связи. Именно поэтому власти уже готовят решение во избежание изоляции населения.

06:52 Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что полномасштабная война в Украине не стала для нее сюрпризом. Мол, раньше она хотела создать независимый европейский формат обсуждений с Владимиром Путиным, но это так и не произошло.

06:00 Наши военные отомстили россиянам за убийство младенца на Запорожье. В частности, ВСУ уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого оккупанты обстреляли роддом.

02:21 Владимир Зеленский отреагировал на опасения Запада о том, что освобождение Крыма может привести к ядерной войне. Он отметил, что если какие-то государства знают, как вернуть полуостров дипломатическим путем, то должны поделиться с ним этой идеей.

02:05 Британские СМИ заявили, что соглашение о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 от Польши сорвалось из-за давления Китая на США. Мол, Пекин пообещал Вашингтону, что в ответ на непредоставление истребителей обезвредит ядерный шантаж Кремля.

01:41 Хмельницкая область приходит в себя от ракетного удара россиян, который случился 23 ноября. Без света остаются 437 тысяч потребителей в 1060 населенных пунктах региона. Хмельницкая АЭС сейчас работает на минимальной мощности. Первый блок станции подключен к единой сети.