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20:27 Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что россияне "получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянской Запорожской области". Украинским военным удалось уничтожить ракетный комплекс С300, из которого оккупанты попали в местное роддом.

20:14 Парламент Нидерландов 24 ноября признал действия России в Украине терроризмом. В то же время, саму страну-агрессорку назвали государством-спонсором терроризма.

19:59 Секретарь СНБО Украины подтвердил, что ВСУ уничтожили иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками Shahed-136 из Крыма. Количество обезвреженных иранцев остается неизвестным.

19:56 Главные тезисы по возведению Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 24 ноября:

россияне перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий;

пытаются удержать захваченные территории и продолжают вести наступление по отдельным направлениям;

на Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений;

на временно оккупированных территориях россияне ужесточили контрдиверсионные и полицейские меры. ВСУ наносят точные удары по позициям противника, поэтому враги начинают паниковать.

19:26 Три страны мира официально признали Голодомор преступлением против человечества и украинского народа. Речь идет о Молдове, Румынии и Ирландии.

19:10 На фоне обысков в Киево-Печерской лавре народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект. Они предложили запретить деятельность русской православной церкви на территории Украины.

19:10 В результате ракетного удара по многоэтажке в Вышгороде погибли 6 человек. В общей сложности пострадали 35 мирных жителей, в том числе 6 детей.

18:20 Запорожская АЭС и областной центр уже возобновили электроснабжение украинской энергосети. Напомним, что из-за ракетных обстрелов станция была полностью без питания, однако, к счастью, сработали автоматические дизель-генераторы.

17:49 Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовал языковой омбудсмен за русский язык. В эфире телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к горожанам харьковский городской голова использовал негосударственный язык. За это он должен заплатить административный штраф в размере 3400 гривен.

17:49 Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге сообщил, что на территории Украины действительно действуют российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Однако украинская разведка не подтверждает слухи о том, что оккупанты массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами в зону боевых действий.

17:43 Европарламент проголосовал за непризнание российских паспортов, как было выдано на временно оккупированных территориях Украины и Грузии. Вскоре Европейская комиссия совместно со странами-членами ЕС составит список российских документов, которые не будут приниматься.

17:06 Благодаря плодотворной работе энергетиков в Харьковской области и Харькове уже заживили электроэнергией почти 70% потребителей. Заметим, что вчера, 23 ноября, во всем регионе не было света из-за ракетной атаки России.

16:56 Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что водоснабжение удалось восстановить во всех районах города. Однако нужно еще некоторое время, чтобы оно заработало на полную мощность.

16:07 Украинские защитники ликвидировали около 85 720 оккупантов за 9 месяцев полномасштабной войны. Алексей Громов говорит, что это число превышает потери россиян в Чеченских войнах и в Афганистане.

15:58 Украине удалось вернуть из плена еще 50 военных. Уволили украинских воинов с "Азовстали", острова Змеиный и Чернобыльской АЭС.

15:50 Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что в российской армии начались "зачистки" среди офицеров и руководителей. С чем это связано пока не сообщалось.

Обратите внимание Якобы на нужды военных: в Крыму оккупанты забирают авто у гражданских

15:29 Украинским энергетикам удалось вернуть свет во все области после массированного удара России.

15:08 Стало известно, что президент "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев пытался скрытно вывезти имущество из Украины, чтобы его не арестовали. Однако СБУ помешала этому.

15:07 Зеленский призвал максимально изолировать Россию. Президент попросил выгнать страну-агрессорку из Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

14:39 В Генштабе сообщили, что воевать против Украины готовы до 15 тысяч белорусов. Об этом на брифинге рассказал Алексей Громов.

14:29 Российские военные нанесли удар по Херсону. К сожалению, в результате атаки погиб ребенок. Как отметил Сергей Хлань, оккупанты ударили по наиболее густонаселенному микрорайону города – Таврическому. Прилет был сильным и разрушил жилые дома.

14:01 Стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Глава государства выразил надежду на углубление сотрудничества, а также рассказал о нуждах поддержки энергетики. Кроме того, он пригласил его присоединиться к инициативе #GrainfromUkraine.

13:55 Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что Россия готовит свои войска к "обострению" на границе. Оккупанты распространяют информацию, что оно должно произойти с 23 по 28 ноября.

13:50 Президент Европарламента Роберта Мецола в твиттере сообщила об одобрении выделения 18 миллиардов евро Украине. Заметим, что это решение было принято рекордно быстро. В преддверии эксперты высказывали предположение, что достигнуть договоренности будет непросто, ведь Венгрия могла блокировать очередной транш помощи для нашего государства.

12:53 Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о ракетном ударе по Торецку. Оккупанты попали в детский сад "Мир", уничтожив его.

Последствия ракетного удара по Торецку / Фото с телеграма Кириленко

12:47 В ГУР МО поделились прогнозом возможного последующего массированного ракетного удара. По словам представителя пресс-службы Главном управлении разведки Андрей Юсов, враг может атаковать нашу страну через неделю.

12:39 Во время брифинга глава полиции Киевщины Андрей Небитов рассказал о жутком случае, который произошел во время массированной ракетной атаки по Украине. По его словам, один из мужчин решил на балконе наблюдать за полетом ракет. К сожалению, обломок одной из них оторвал голову мужчине.

12:05 ВСУ обратились к жителям Беларуси. Наши военные решили снять видеообращение. В нем предупредили жителей страны о возможных провокациях со стороны России.

11:59 В розыск объявили народного депутата от "Батькивщины" Михаила Волынца. Известно, что он забыл задекларировать 1,7 миллиона гривен.

11:57 Литовцы собрали 750 тысяч долларов на ударные морские дроны для Украины. Это значит, что наше государство сможет получить еще три таких беспилотника. Заметим, что эти дроны получили очень иронические названия:

Peace Дец,

Peace Да,

Peace Дюк.

11:05 Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отреагировал на просьбу Польши передать Украине ЗРК Patriot. По его словам, эти установки действительно можно разместить в западных областях Украины. Этот шаг позволит защитить как границу нашего государства, так и Европу.

10:25 В Генштабе ВСУ поделились актуальной статистикой потерь врага. С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 85720 российских бойцов.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 24 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

10:19 В "Укрэнерго" опровергли фейк о том, что Украина экспортирует электроэнергию в Молдову. В компании отметили, что ракетные атаки повлекли за собой скачок частоты в технической совместной энергосети обеих стран. Именно поэтому света не было как в Украине, так и на части территории Молдовы.

09:45 В Офисе генпрокурора поделились жуткой статистикой. За более чем 9 месяцев полномасштабного вторжения от рук россиян пострадали 1287 детей. Известно, что по состоянию на 24 ноября погибли 440 маленьких украинцев, а еще 847 получили ранения.

09:30 Стало известно, что АЭС в Украине заработают до этого вечера. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, вчера наше государство пережило блекаут.

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09:19 Напомним, что накануне под землей в Днепропетровской области застряли 3 000 шахтеров. Произошло это из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры россиянами 23 ноября. Их спасали ночью. К счастью, все они уже в безопасности.

09:18 Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он призвал его немедленно прекратить террор против населения Украины.

08:52 В трех областях Запада объявили о введении одновременно трех графиков отключения света. Речь идет об Ивано-Франковщине, Закарпатье, а также Львовщине.

08:35 Утром враг обстрелял Херсон. Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного". Прилет произошел во двор одной из многоэтажек. В результате выбило окна в квартирах. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Последствия ракетного удара по Херсону с утра 24 ноября / Фото с телеграмм-каналов

07:50 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 70% столицы остается без света. Он также отметил, что удалось частично восстановить водоснабжение. Потом появилась информация, что воду начали подавать на правый берег.

07:47 В Генштабе ВСУ опубликовали утреннюю сводку от 24 ноября. В ней рассказали, что за минувшие сутки защитники Украины отбили атаки в районах Андреевки, Бахмута, Клещиевки, Красногоровки, Марьинки, Озаряновки, Опросного, а также Яковлевки Донецкой области.

03:36 Состоялась очередная встреча ОДКБ. В ходе нее премьер Армении демонстративно отказался подписать ключевые решения. Никол Пашинян решил, что его подписи под проектом "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения" не требуется. Он отметил, что все предыдущие действия союзников показывают, что они поддерживают дальнейшую агрессию против Армении.

03:34 Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Россия сама может атаковать Белгородскую область. Таким образом, она будет иметь возможность обвинить Украину в нападении на страну-агрессорку. Этим "украинским наступлением" враг может попытаться еще раз поднять патриотизм, а также объединить вокруг войны больше россиян.

01:23 В Польше попросили Германию передать ПВО Patriot. Но не для себя, а для Украины. Как отметил министр обороны Мариуш Блащак, такой шаг более эффективно защитит Польшу от российских ракет.

00:20 В Молдове из-за массированной ракетной атаки Украины ряд населенных пунктов тоже оставался без электроэнергии. Но в стране прекрасно понимают, кто виноват в этом. Там уже запустили флешмоб "В темноте, но без вас". К нему присоединились журналисты, активисты, политики и обычные пользователи сети.