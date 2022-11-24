По состоянию на сегодняшний день в Украине все еще сложная ситуация с энергообеспечением. Следовательно, в ряде регионов могут экстренно выключать свет. Детальнее о том, где не будет света 24 ноября – читайте в материале 24 канала.

Внимание 70% Киева все еще без света, водоснабжение частично восстановили

Глава ОВА Николаева Виталий Ким обратился к жителям всей страны с призывом использовать как можно меньше электроэнергии сегодня. Это поможет восстановить свет у других потребителей.

Пожалуйста, максимум экономии электричества! С утра ростет потребление (что логично), не хватает мощности в системе подключить следующих потребителей,
– отметил Ким.

Виталий Ким подчеркнул, что "энергетическая система Украины едина, как и мы"!

"Если ты выключил где-то пару ненужных лампочек, это очень важно", – добавил Ким.

В Волынской военной администрации сообщили, что к утру в области к электроснабжению подключено 9% потребителей. Прежде всего восстановлен свет на объектах критической инфраструктуры: больницах, канализационно-насосных станциях и водозаборах.

Возобновлено электроснабжение части базовых башен мобильной связи, что позволило восстановить покрытие на территории области,
– отметил руководитель Волынской ОВ Юрий Погуляйко.

Он отметил, что повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Волынской области нет. Однако, главная проблема сейчас – отсутствие достаточной генерации из тепловых и атомных электростанций для выдачи мощностей через подстанцию ​​Укрэнерго.

"В области острый дефицит мощностей. Выделено около 60 мегавольтов мощностей, при необходимости при нормальных условиях – 350. Этого достаточно исключительно для важнейших объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Юрий Погуляйко.

Следовательно, возможности стабильной подачи электроэнергии населению при таком лимите нет. Начальник ОВА добавил, что энергетики работают, чтобы восстановить мощность энергосистемы как можно быстрее.

В случае стабилизации ситуации с 25 ноября во Львовской области возможно введение графика почасовых отключений, который будет действовать в обновленном формате.

Продолжительность ориентировочного отсутствия электроэнергии в графике не изменилась – четыре часа дважды в сутки, но изменились сроки выключения и включения на один час. Например, если раньше период отключений был с 4 до 8 часов утра, то теперь с 5 до 9 часов.

Полный обновленный круглосуточный график почасовых отключений:
• с 1 до 5 часов;
• с 5 до 9 часов;
• с 9 до 13 часов;
• с 13 до 17 часов;
• с 17 до 21 час;
• с 21 до 1 часа.

Ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно по ссылке.

Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.

Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

По 8 утра в Киеве 70% города все еще без света. В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что в регионе применены экстренные отключения света.

Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Отмечают, что энергетики и другие экстренные службы делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Чтобы проверить текущие отключения по адресу, перейдите по ссылке.

Городской голова Ровно Александр Третяк сообщил, что из-за ограничения потребления электроэнергии троллейбусы курсировать по городу сегодня не будут.

Он привел данные ООО "Ровнотеплоэнерго", согласно которым уже включено 26 котельных. Не включены котельные на ул.: Алексенская, 31-а; Белая, 35-а; Черновола, 99-д.

Школы, садики и внешкольное образование сегодня и завтра на вынужденных каникулах. Жители! Терпение, выносливость, несокрушимость, является залогом нашей победы! Держим строй,
– отметил Александр Третьяк.

Глава области пояснил, что ограничения поставок электроэнергии будут происходить по команде Укрэнерго в случае необходимости уменьшения нагрузки в сетях.

По состоянию на 08:50 утра 24 ноября в Ровенской области удалось возобновить электроснабжение для 70% потребителей области.

Черновицкая ОВА сообщила, что в городе не работает электротранспорт. В настоящее время заживлены все объекты критической инфраструктуры.

По распоряжению НЭК Укрэнерго в Черновицкой области применяют аварийные и экстренные отключения.

Сегодня Буковина несет нагрузку 90 МВт, а это всего 30% от потребности края. Поэтому многие абоненты области будут отключены,
– говорится в сообщении Черновцыоблэнерго.

Отмечают, что такие меры необходимый шаг, чтобы защитить электросети от дополнительных технологических аварий и поддержать работу энергосистемы страны.

Как сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, в области введены почасовые отключения, но по две очереди сразу. То есть одна – со светом, две – временно без. Два часа – со светом. Четыре – без.

С 18:00 включили 2-ю очередь, 1-я и 3-я отключены. С 20:00 включат 3-ю очередь, а 1-я и 2-я будут отключены.

Регион разделен на три очереди, к которым вы относитесь, можно проверить по ссылке.

Первая очередь:

02:00 - 04:00
08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00

Вторая очередь:

04:00 - 06:00
10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00

Третья очередь:

00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00

По словам Лунина, централизованное водоснабжение возобновляется. Пока половина абонентов на Полтавщине – с водой, в областном центре – 75%. Отопление также запускается, начинают работать котельные. В общей сложности по области запустились 45% котельни.

В Запорожьеоблэнерго сообщили, что по срочному распоряжению Укрэнерго и с целью стабилизации состояния единой энергосистемы в области 24 ноября введены графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии.

В 09:00 отключается Первая очередь, за ней – Вторая, далее – Третья.

График отключений света в Запорожье / График Запорожьеоблэнерго

Внимание – изменения в графике! По состоянию на 9:10 в Запорожье вынужденно изменили график почасовых стабилизационных отключений на сегодняшний день.

Только что наша область получила задачу срочно уменьшить объемы потребления электроэнергии, поэтому ПАО "Запорожьеоблэнерго" срочно пересматривает графики почасовых отключений,
– говорится в сообщении.

Сейчас специалисты разрабатывают новую схему отключений сегодня. Как только этот процесс будет завершен, будут обнародованы новые графики.

Впрочем, в компании предупредить, что отключения потребителей Первой очереди начнутся раньше запланированного времени (09:00). Впоследствии сообщили, что вместе с ними придется отключать и вторую очередь.

Как позже сообщили в ОВА, в 18:00 началось подключение потребителей Первой очереди и погашение Второй очереди. Ориентировочная продолжительность отключения – 3 часа.

Включать Вторую очередь начнут в 21:00.

Если ситуация в энергосистеме не претерпит существенные изменения, следующее стабилизационное отключение запланировано на завтра – с 07:00 начнется отключение потребителей Третьей очереди.

Руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что из-за нестабильной работы пострадавшей от российских атак энергосистемы в Сумах и области с 10:00 применены почасовые отключения.

  • В Сумах 4 очереди по графику 2 через 6 часов (-2/+6).
  • По области 2 очереди по графику 2 через 4 часа.

ДТЭК Днепровские электросети предупредили жителей области об аварийных отключениях света в регионе. То же сообщение опубликовали и ДТЭК Одесской области. Граждан призывали к единству и пониманию. Энергетики делают все возможное для быстрого восстановления электроэнергии.

  • Чтобы проверить ситуацию по адресу в Днепре – нажмите здесь.
  • Чтобы проверить ситуацию с отключениями по адресу в Одессе – здесь.

В Прикарпатье сегодня, 24 ноября, внесли изменения в часы графика отключений электроэнергии. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Также жителей области предупредили, что ситуация в энергосистеме непрогнозируемая, поэтому продолжительность отключений и очередность могут изменяться в течение суток.

Выключение электроснабжения для I очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

  • с 06:00 до 10:00
  • с 12:00 до 16:00
  • с 18:00 до 22:00

Выключение электроснабжения для ІІ очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

  • с 08:00 до 12:00
  • с 14:00 до 18:00
  • с 20:00 до 24:00

Выключение электроснабжения для ІІІ очереди Графиков почасовых отключений ориентировочно будет происходить:

  • с 04:00 до 08:00
  • с 10:00 до 14:00
  • с 16:00 до 20:00
  • с 22:00 до 24:00

Игорь Табурец – начальник военной ОВА области сообщил, что большинство потребителей Черкасской области с электричеством. Сложная ситуация пока остается в Умани и районе, а также Чигирине.

С 19.00 в Черкасской области будут применены "желтые" графики аварийных отключений. Очереди отключений можно просмотреть по ссылке.

Графики с отключением электроэнергии в области отменены. По информации АО "Винницаоблэнерго", до конца суток большинство потребителей Винницы и области, кроме объектов критической инфраструктуры и транспорта, отключили от электросети.

В Донецкой области экстренные отключения

В Донецкой области 24 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

24 ноября в Закарпатской области, кроме аварийных и почасовых отключений электроэнергии, применена также I очередь Специального графика аварийных отключений.

В Закарпатской ОВА отметили, что аварийные ограничения касаются Тячевского и Раховского района, которые ночью по отдельному распоряжению НЭК Укрэнерго были полностью обезживлены.

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