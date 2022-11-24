Станом на сьогодні в Україні все ще складна ситуація із енергозабезпеченням. Відтак, у низці регіонів можуть екстренно вимикати світло. Детальніше про те, де не буде світла 24 листопада – читайте у матеріалі 24 каналу.

Увага 70% Києва все ще без світла, водопостачання частково відновили

Очільник ОВА Миколаєва Віталій Кім звернувся до мешканців всієї країни із закликом використовувати якнайменше електроенергії сьогодні. Це допоможе відновити світло у інших споживачів.

Будь ласка, максимум економії електрики! З ранку розтане споживання (що логічно), не вистачає потужності в системі під'єднати наступних споживачів,

– зазначив Кім.

Віталій Кім наголосив, що" енергетична система України єдина, як і ми"!

"Якщо ти вимкнув десь пару непотрібних лампочок, це дуже важливо", – додав Кім.

В Києві аварійні відключення

Станом на 8 ранку у Києві 70% міста все ще без світла. У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що в регіоні застосовано екстрені відключення світла.

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Зазначають, що енергетики та інші екстрені служби роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Щоб перевірити поточні відключення за адресою, перейдіть за посиланням.

Яка ситуація зі світлом у Рівному

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що через обмеження споживання електроенергії тролейбуси курсувати по місту сьогодні не будуть.

Він навів дані ТзОВ "Рівнетеплоенерго", згідно з якими уже включено 26 котельні. Натомість не включено котельні на вул.: Олексинська, 31-а; Біла, 35-а; Чорновола, 99-д.

Школи, садочки та позашкільна освіта, сьогодні і завтра на вимушених канікулах. Рівняни! Терпіння, витривалість, незламність, є запорукою нашої перемоги! Тримаймо стрій,

– зазначив Олександр Третяк.

Зверніть увагу! За даними АТ "Рівнеобленерго", через перенавантаження у електромережі терміново розпочато відключення споживачів від енергопостачання. Відповідно стабілізаційні графіки відключень на Рівненщині не діятимуть.

Очільник області пояснив, що обмеження постачання електроенергії відбуватимуться за командою Укренерго у випадку необхідності зменшення навантаження в мережах.

Станом на 08:50 ранку 24 листопада на Рівненщині вдалося відновити електропостачання для 70% споживачів області.

Графік відключення світла у Полтаві

У Полтавській області на 24 листопада застосують планові відключення світла. Регіон поділено на три черги, до якої відноситесь ви, можна перевірити за посиланням.

Перша черга:

02:00 — 04:00

08:00 — 10:00

14:00 — 16:00

20:00 — 22:00

Друга черга:

04:00 — 06:00

10:00 — 12:00

16:00 — 18:00

22:00 — 24:00

Третя черга:

00:00 — 02:00

06:00 — 08:00

12:00 — 14:00

18:00 — 20:00

На Запоріжжі змінили графік відключень

У Запоріжжяобленерго повідомили, що за терміновим розпорядженням Укренерго та з метою стабілізації стану єдиної енергосистеми в області 24 листопада введено графіки стабілізаційних погодинних відключень електроенергії.

О 09:00 погашається Перша черга, за нею – Друга, далі – Третя.

Графік відключень світла на Запоріжжі / Графік Запоріжжяобленерго

Важливо! Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень. Відключення для Першої – Третьої черг повторюватимуться протягом дня. У випадку скасування дії графіків або змін у графікам, про це буде повідомлено додатково.

Увага – зміни у графіку! Станом на 9:10 на Запоріжжі вимушено змінили графік погодинних стабілізаційних відключень на сьогодні.

Щойно наша область отримала завдання терміново зменшити обсяги споживання електроенергії, тому ПАТ "Запоріжжяобленерго" терміново переглядає укладені зранку графіки погодинних відключень,

– йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці розробляють нову схему відключень на сьогодні. Щойно цей процес буде завершений, будуть оприлюднені нові графіки.

Втім, у компанії попередити, що відключення споживачів Першої черги розпочнуться раніше запланованого часу (09:00). Не виключено, що разом із ними доведеться погашати й Другу чергу.

У Дніпрі та Одесі ввели аварійні відключення

ДТЕК Дніпровські електромережі попередили жителів області про аварійні відключення світла у регіоні. Те ж саме повідомлення опублікували й ДТЕК Одещини. Громадян закликали до єдності та розуміння. Енергетики роблять усе можливе для швидкого відновлення електроенергії.

Щоб перевірити поточну ситуацію за адресою у Дніпрі – натисніть тут.

Щоб перевірити ситуацію із відключеннями за адресою в Одесі – тут.

Зміни у графіку відключень світла на Прикарпатті

На Прикарпатті сьогодні, 24 листопада, внесли зміни до годин графіку вимкнень електроенергії. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Також жителів області попередили, що ситуація в енергосистемі непрогнозована, тому тривалості вимкнень та черговість можуть змінюватись упродовж доби.

Вимкнення електропостачання для І черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 06:00 до 10:00

з 12:00 до 16:00

з 18:00 до 22:00

Вимкнення електропостачання для ІІ черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 08:00 до 12:00

з 14:00 до 18:00

з 20:00 до 24:00

Вимкнення електропостачання для ІІІ черги Графіків погодинних вимкнень орієнтовно відбуватиметься:

з 04:00 до 08:00

з 10:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

з 22:00 до 24:00

На Черкащині відновлювані роботи тривають

Ігор Табурець – начальник військової ОВА області повідомив, що більшість споживачів Черкащини з електрикою. Складною ситуація поки лишається в Умані та районі, а також Чигирині.

З 8 ранку на Черкащині застосований жовтий графік відключень світла. Тобто, аварійні вимкнення.

Щоб переглянути графіки відключень – перейдіть за посиланням.

Вінниця досі без світла

У Вінницькі області все ще діють екстрені відключення світла. Користувачів будуть під'єднувати до мережі почергово.

На Донеччині екстрені відключення

На Донеччині 24 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

На Закарпатті діють планові та аварійні відключення

24 листопада в Закарпатській області, крім аварійних та погодинних відключень електроенергії, застосовано також І чергу Спеціального графіка аварійних відключень.

В Закарпатській ОВА зазначили, що аварійні обмеження стосуються Тячівщини та Рахівщини, які вночі за окремим розпорядженням НЕК Укренерго були повністю знеживлені.

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