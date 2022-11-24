Ворог продовжує спроби залишити українців без світла, води та тепла. Робить він це тому, що відверто програє у війні та зазнає шалених втрат на фронті. Розповідаємо, яка ситуація з електро- та водопостачанням у Києві.

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Ремонтні бригади працювали цілу ніч

За словами мера Києва Віталія Кличка енергетики, а також фахівці "Київводоканалу" працювали упродовж усієї ночі. Вони робили все можливе, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Станом на 07:24 – момент появи допису Кличка – водопостачання вдалося повернути на лівий берег міста. У першій половині дня, за його словами, його мають відновити і на правому березі столиці.

Що стосується електроенергії, то без світла наразі залишається 70% міста. Щоб якомога швидше повернути світло до осель киян, енергетики докладають максимум зусиль. Водночас слід розуміти, що це залежить не лише від них. На подачу живлення до мереж також впливає відновлення балансу в енергетичній системі нашої країни. Слід розуміти, що Київ – частина загальнодержавної енергосистеми, підкреслив Кличко.