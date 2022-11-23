Також внаслідок обстрілів в Україні ввели аварійні відключення світла. 24 канал детально розповість все, що відомо про ракетну атаку 23 листопада.

Важливо Через масовану атаку по всій Україні вводять екстрені відключення світла

На Київщині є прильоти з жертвами

23 листопада ворог завдав ракетного удару по Київщині. Є влучання у двоповерхову будівлю. Наразі відомо, що три людини загинуло та шість постраждало.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що є декілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури. Також є влучання в багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах.

Понад 20 постраждалих, яким вже надається вся необхідна допомога. На жаль, один загиблий,

– розповів Кулеба.

Він зауважив, що Київська область повністю знеструмлена. Також частково немає опалення та водопостачання.

Моторошні наслідки влучання ворожої ракети в житловий будинок одного із районів Київщини: дивіться відео

Львівщина залишилась без світла

Внаслідок ракетних ударів по Україні 23 листопада знеструмлено низку областей. Зокрема, Львів повністю відключений від електропостачання.

Андрій Садовий повідомив про те, що Львів повністю знеструмлений, та закликав мешканців перебувати в укриттях. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Як зазначив очільник ОВА, Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.

Також Козицький наголосив, що через ракетний удар по енергетичному об'єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

На Одещині працювала ППО

Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

У Києві влучання в один з інфраструктурних об'єктів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці. Внаслідок цього – 9 постраждалих, 8 із них госпіталізовані до медзакладів столиці. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Також через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

"Просимо, про всяк випадок, запастись водою. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці", – зазначив Кличко.

Після вибухів у Харкові зупинилось метро

У зв'язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Наразі людей евакуюють із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту вивели додаткові автобуси.

Окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині

Вінницька область опинилась під обстрілом ворога. Російські загарбники влучили в об’єкти критичної інфраструктури.

Південноукраїнську та Хмельницьку АЕС відключили від енергосистеми

Під час масованого ракетного удару по Україні у багатьох областях зникло електропостачання. Через обстріли відключили від енергосистеми дві атомні електростанції.

Про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Крім того, енергоблоки Південноукраїнської АЕС також аварійно зупинені.

В Україні ввели аварійні відключення світла

В Укренерго повідомили, що ракетна атака ще триває, але вже є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Тому в усіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Ремонтні бригади разом з підрозділами ДСНС почнуть ліквідацію пошкоджень одразу по закінченню повітряної тривоги. Але через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

У Молдові – масові відключення світла

Російська ракетна атака по Україні мала наслідки і для інших держав. Зокрема, від російського ракетного терору постраждала Молдова. Про серйозні проблеми зі світлом повідомив віцепрем'єр-міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину.

"Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. "Moldelectrica" працює над відновленням підключення до електроенергії. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією", – заявив чиновник.

Зауважимо, що енергосистеми України та Молдови поєднані, а тому російська атаки спровокувала серйозні проблеми у сусідній державі. Без світла також залишилось й окуповане росіянами Придністров'я.

Варте уваги – Що атакувала Росія: дивіться відео