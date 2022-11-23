Стабілізаційні відключення ніхто не скасовував. Тому навіть у тих регіонах, де вже відновили електропостачання, на деяких вулицях його може не бути. Де енергетикам вдалося найшвидше спрацювати – читайте у матеріалі 24 каналу.

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У яких областях відновили світло

Львівській (на 90%),

Чернігівській (підключення споживачів розпочали),

Запорізькій,

Одеській,

Чернівецькій,

Волинській (наразі увімкнули об'єкти критичної інфраструктури, далі – побутові споживачі),

Київській (на 20%),

Рівненській (під'єднали критичну інфраструктуру),

Черкаській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницькій (світло є всюди, крім південних районів),

Дніпровській (15% споживачів, а критична інфраструктура – повністю).

Також відновили світло у Києві. Наразі до мережі під'єднують критичну інфраструктуру, а далі – споживачів.

Наразі цей список доповнюється, адже фахівці цілодобово працюють над тим, щоб забезпечити домівки українців світлом, теплом та газом.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з першої спроби відновити електропостачання в області не вдалося. Ситуація проясниться ближче до ранку, однак без світла українці точно не залишаться. Найперше електропостачанням забезпечать лікарні. Наразі вдалося частково під'єднати до мережі Южноукраїнськ та Березнегувате.

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В Офісі Президента казали, що "не все так погано"

В обід 23 листопада росіяни запустили по Україні близько 70 ракет та дронів-камікадзе. Більшість з них збили наші сили ППО, однак деякі влучили в цілі, зокрема – об'єкти енергетичної інфраструктури. Після того майже по всій Україні зникло світло.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко казав, що прильотів по інфраструктурі багато, але ми все подолаємо. Він закликав українців зберігати спокій, адже енергетики працюють, а додатково у містах України Пункти незламності, де є генератори, можна зігрітися та випити чаю.

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