Це село на південь від міста Суджа у Курській області. Про це повідомляє 24 Канал.

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Де знаходиться село Махновка

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони знищили до батальйону піхоти російських та північнокорейських солдатів.

В боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка в Курській області російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно,

– сказав президент.

Це результат процесійної роботи Сил спеціальних операцій та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Село Махновка знаходиться на південь від захопленого у 2024 році російського міста Суджа. Там росіяни, ймовірно, намагаються прорватися до однойменної річки та наблизитися до міста. Суджа наразі є найбільшим російським містом, що контролюють українські сили.

Де знаходиться село Махновка: дивіться карту