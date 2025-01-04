Это село к югу от города Суджа в Курской области. Об этом сообщает 24 Канал.
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Где находится село Махновка
В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны уничтожили до батальона пехоты российских и северокорейских солдат.
В боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо,
– сказал президент.
Это результат процессионной работы Сил специальных операций и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Село Махновка находится к югу от захваченного в 2024 году российского города Суджа. Там россияне, вероятно, пытаются прорваться к одноименной реке и приблизиться к городу. Суджа сейчас является крупнейшим российским городом, что контролируют украинские силы.
Где находится село Махновка: смотрите карту