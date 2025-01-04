Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в его вечернем обращении за 4 января.

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Как ВСУ удалось уничтожить до батальона россиян и корейцев

Владимир Зеленский рассказал, что о потерях врага ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо,

– сказал украинский лидер.

По словам главы государства, профессионализм и результативность проявили воины Сил специальных операций и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке по потерям врага за 4 января рассказали, что за прошедшие сутки российская армия потеряла 1 510 своих солдат на фронте. Таким образом с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали 794 760 оккупантов.

Кроме того, наши защитники уничтожили и десятки единиц техники. В частности, 1 вертолет, 2 танка, 23 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы и тому подобное.