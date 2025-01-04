Всего с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали 794 760 оккупантов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какие потери у россиян по состоянию на 4 января 2025 года
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 794 760 (+1510);
- танков – 9 679 (+2);
- боевых бронированных машин – 20 093 (+23);
- артиллерийских систем – 21 578 (+23);
- РСЗВ – 1 257 (+0);
- средств ПВО – 1 032 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 356 (+107);
- крылатых ракет – 3 006 (+3);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 32 843 (+73);
- специальной техники – 3 675 (+0).
Потери врага на 4 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ