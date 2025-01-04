Всего с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали 794 760 оккупантов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери у россиян по состоянию на 4 января 2025 года

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 794 760 (+1510);
  • танков – 9 679 (+2);
  • боевых бронированных машин – 20 093 (+23);
  • артиллерийских систем – 21 578 (+23);
  • РСЗВ – 1 257 (+0);
  • средств ПВО – 1 032 (+0);
  • самолетов – 369 (+0);
  • вертолетов – 331 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 356 (+107);
  • крылатых ракет – 3 006 (+3);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32 843 (+73);
  • специальной техники – 3 675 (+0).

Потери врага на 4 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ