Всього від початку повномасштабного вторгнення українці ліквідували 794 760 окупантів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Які втрати у росіян станом на 4 січня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 794 760 (+1510);
  • танків – 9 679 (+2);
  • бойових броньованих машин – 20 093 (+23);
  • артилерійських систем – 21 578 (+23);
  • РСЗВ – 1 257 (+0);
  • засобів ППО – 1 032 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+1);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 356 (+107);
  • крилатих ракет – 3 006 (+3);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 843 (+73);
  • спеціальної техніки – 3 675 (+0).

Втрати ворога на 4 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ