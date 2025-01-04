Всього від початку повномасштабного вторгнення українці ліквідували 794 760 окупантів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати у росіян станом на 4 січня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 794 760 (+1510);
- танків – 9 679 (+2);
- бойових броньованих машин – 20 093 (+23);
- артилерійських систем – 21 578 (+23);
- РСЗВ – 1 257 (+0);
- засобів ППО – 1 032 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 356 (+107);
- крилатих ракет – 3 006 (+3);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 843 (+73);
- спеціальної техніки – 3 675 (+0).
Втрати ворога на 4 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ