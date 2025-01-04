Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського у його вечірньому зверненні за 4 січня.

До теми Удар по 810-й бригаді на Курщині: що могло ефектно прилетіти по росіянах

Як ЗСУ вдалося знищити до батальйону росіян та корейців

Володимир Зеленський розповів, що про втрати ворога йому доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

В боях сьогодні та вчора в районі одного села Махновка в Курській області російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. І це відчутно,

– сказав український лідер.

За словами глави держави, професійність та результативність проявили воїни Сил спеціальних операцій та 80 окремої десантно-штурмової бригади.

До слова, у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні щодо втрат ворога за 4 січня розповіли, що протягом минулої доби російська армія втратила 1 510 своїх солдатів на фронті. Таким чином від початку повномасштабного вторгнення українці ліквідували 794 760 окупантів.

Окрім того, наші захисники знищили й десятки одиниць техніки. Зокрема, 1 гелікоптер, 2 танки, 23 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи тощо.

Раніше речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що лише за тиждень боїв у Курській області 1 000 військовослужбовців КНДР були убиті або поранені. Росіяни віддають їм накази масовано пішки атакувати позиції Сил оборони.

Також Кірбі сказав, що північнокорейські солдати також використовують тактику "м'ясних штурмів" під час атак. Однак вона є малоефективною та не приносить їм бажаних результатів на фронті.

Зрештою Володимир Зеленський повідомляв, що ЗСУ, станом на 27 грудня 2024 року, взяли у полон кількох солдатів з КНДР у Курській області. Однак вони були важкопораненими та не вижили, їх не вдалося реанімувати нашим медикам. Президент України також закликав Китай втрутитися та покласти край ситуації, коли північнокорейський народ втрачає своїх людей у боях у Європі, далеко від свого дому.