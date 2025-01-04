Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал.

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В России разбился Ми-28

В российском паблике пишут, что 1 января военный вертолет Ми-28 упал и вспыхнул в Воронежской области. Там указали, что это произошло около 6 часов вечера в поле в Каменском районе.

В российском телеграм-канале также рассказали об экипаже, который находился на борту.

По их словам, на борту было два члена экипажа - они погибли, рассказали источники паблика в экстренных службах региона.

Там указали, что вертолет потерпел крушение в 250 километрах от линии фронта. Также указывается, что неизвестно, что повлекло аварию.

К слову, что это уже не первая потеря вертолета врагом за последние несколько дней. Так, недавно ракетные "Магуры" в Черном море поразили три вертолета России: два уничтожены и один поврежден.