Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Это уже не первая потеря вертолета врагом за последние несколько дней.

К теме Не один вертолет, а могло быть и два: россияне страдают из-за потери обоих экипажей Ми-8, – СМИ

Что известно о потере Ми-28 врагом

В российском пропагандистском телеграм-канале Fighterbomber в 15:52 по киевскому времени выложили сообщение о потере вертолета, вероятно, Ми-28.

В то же время когда именно упал вертолет, где именно и сколько пассажиров погибло, пропагандисты не указали. Только написали: "Земля небом, воины!".



Россияне могли потерять вертолет Ми-28 / Фото из телеграм-канала Дениса Казанского

О потере вертолета Ми-28 оккупанты начали жаловаться еще вечером 1 января. Похоже, это произошло в результате поражения вертолета "дружественным огнем", вероятно, из ПЗРК.

Оккупанты плачутся из-за возможного поражения Ми-28 / Фото из телеграм-каналов Сергея Стерненко и "Бавовна"

Интересно, что в канале Fighterbomber ныли, что ситуация в Черном море резко изменилась после того, как украинские морские дроны успешно применили ракеты типа "воздух – воздух" по российским вертолетам. Защиты от БЭКов у флота России нет и получить преимущество на этом участке оккупанты не могут.



Оккупанты не могут смириться с тем, что их вертолеты сбивают морские дроны в Черном море / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер"

К слову, в ГУР МО рассказали, что 31 декабря 2024 года у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму украинские морские дроны Magura V5 уничтожили 2 российских вертолета Ми-8. По предварительной информации, экипажи этих вражеских бортов также ликвидированы.