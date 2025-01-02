Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. Це вже не перша втрата гелікоптера ворогом за останні кілька днів.

До теми Не один вертоліт, а могло бути і два: росіяни страждають через втрату обох екіпажів Мі-8, – ЗМІ

Що відомо про втрату Мі-28 ворогом

У російському пропагандистському телеграм-каналі Fighterbomber о 15:52 за київським часом виклали допис про втрату вертольота, ймовірно, Мі-28.

Водночас коли саме впав гелікоптер, де саме та скільки пасажирів загинуло, пропагандисти не вказали. Лише написали: "Земля небом, воїни!".



Росіяни могли втратити гелікоптер Мі-28 / Фото з телеграм-каналу Дениса Казанського

Про втрату вертольота Мі-28 окупанти почали бідкатися ще ввечері 1 січня. Схоже, це сталося внаслідок ураження гелікоптера "дружнім вогнем", ймовірно, з ПЗРК.

Окупанти плачуться через можливе ураження Мі-28 / Фото з телеграм-каналів Сергія Стерненка та "Бавовна"

Цікаво, що у каналі Fighterbomber скиглили, що ситуація у Чорному морі різко змінилася після того, як українській морські дрони успішно застосували ракети типу "повітря – повітря" по російських вертольотах. Захисту від БЕКів у флоту Росії немає й отримати перевагу на цій ділянці окупанти не можуть.



Окупанти не можуть змиритися з тим, що їхні вертольоти збивають морські дрони у Чорному морі / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

До слова, у ГУР МО розповіли, що 31 грудня 2024 року біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму українські морські дрони Magura V5 знищили 2 російських гелікоптери Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі цих ворожих бортів також ліквідовані.