Однак, росіяни скиглять, що нібито втратили таки обидва екіпажі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росіяни скиглять про найгірші втрати з 2022 року

У пропагандистських телеграм-каналах поширюють інформацію, що було ліквідовано пілотів обох гелікоптерів. Це нібито підтвердили у кримському селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту Росії.

Відомо, що бій у Чорному морі в районі мису Тарханкут вівся уночі, а тому російських пілотів, найімовірніше, ніхто з води рятувати не поспішав.

Тим часом російській владі, схоже, невигідно афішувати таку інформацію: стверджується, що коментарі простих росіян у групах під дописами про збиті гелікоптери підчищають із неймовірною швидкістю.

Але самі пропагандисти ниють, що таких втрат у Росії не було з 2022 року.

"Кінець 2024 року був затьмарений втратою наших найкращих екіпажів… Стільки найкращих хлопців за раз ми не втрачали з 2022 року", – пишуть вони.