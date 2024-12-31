Український морський дрон Magura V5 продовжує творити дива. Спершу він став першим у світі безпілотником, який потопив військовий корабель ворога, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Дрони ГУР творять історію

А тепер стало відомо про ще одне досягнення цих БпЛА.

31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.

Як Magura V5 вполював ворожий гелікоптер: дивіться відео

До слова, нещодавно ГУР та Сили оборони спільно знищили ворожий штаб на Запоріжжі, внаслідок чого ліквідовано шістьох загарбників, а троє важко поранені.

Останні операції ГУР МО

На окупованій території Донецької області агенти ГУР знищили телекомунікаційне обладнання російського оператора "Фєнікс". Операція ускладнила логістику та зв'язок російської окупаційної армії.

27 грудня 2024 року в Московській області на залізничній станції Воскресенськ стався вибух, який знищив поїзд, що використовувався для забезпечення армії Росії.

На Запоріжжі ліквідували трьох російських капітанів за допомогою HIMARS і дронів. Операцію провели за участю ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання "Таврія".

23 грудня у Росії було знищено склад із деталями до дронів "Шахед" на 16 мільйонів доларів через пожежу на території економічної зони "Алабуґа". Пожежа охопила 65 фюзеляжів дронів, двигуни, навігаційні системи та тепловізійні відеокамери, призначені для виготовлення 400 одиниць "Шахедів".