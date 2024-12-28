27 грудня 2024 року о 01:00 на залізничній станції населеного пункту Воскрєсєнск Московської області стався вибух, передає 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Знищено потяг окупантів

"Бавовна" знищила вагони вантажного поїзда – агресор використовував їх для забезпечення логістики російської окупаційної армії. Наразі масштаби завданих противнику збитків встановлюються.

Водночас у відомстві зауважили, що брехня російської пропаганди про нібито відсутність пожежі на території залізничного депо Воскрєсєнска свідчить про те, що страх Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає.

Вибух на залізничній станції: дивіться відео

До слова, стало відомо, що 26 грудня Сили оборони уразили склад в Орловській області, де зберігалися та ремонтувалися "Шахеди".