27 декабря 2024 года в 01:00 на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск Московской области произошел взрыв, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Уничтожен поезд оккупантов

"Хлопок" уничтожил вагоны грузового поезда – агрессор использовал их для обеспечения логистики российской оккупационной армии. Масштабы нанесенного противнику ущерба устанавливаются.

В то же время в ведомстве отметили, что ложь российской пропаганды о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска свидетельствует о том, что страх Кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает.

Взрыв на железнодорожной станции: смотрите видео

К слову, стало известно, что 26 декабря Силы обороны поразили склад в Орловской области, где хранились и ремонтировались "Шахеды".