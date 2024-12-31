Уночі дрони уразили нафтобазу у Смоленській області. Там спалахнула потужна пожежа, передає 24 Канал.

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Де було гучно у Росії

Те, що на Смоленщині добряче підгорає визнав і місцевий губернатор Анохін. За його словами, у Ярцевському районі уламки одного з БпЛА упали на території нафтобази, внаслідок чого стався розлив палива та почалося займання паливно-мастильних матеріалів.

Ніде правди діти, Смоленська область була не єдиним російським регіоном, де ніч видалася "гарячою".

Про збиття 25 дронів над Брянською областю повідомив тамтешній ставленик Кремля. Каже, що все позбивали та руйнувань немає. За безпілотниками полювала ППО й у Ростовській і Калузькій областях.

В окупованому Криму теж було неспокійно. Губернатор Севастополя Развожаєв заявляв про відбиття атаки надводних безпілотників. Крім того, він розповідав про збиття цілей над Чорним морем.

Щодо Краснодарського краю, російські моніторингові канали повідомляли про вибухи в районах Туапсе та Новоросійська, тобто на березі Чорного моря, а також у районі Єйська на березі Азовського моря. Наразі інформації про наслідки немає.

Під ранок у міноборони Росії відзвітували про знищення 68 українських безпілотних літальних апаратів: 25 БПЛА – над територією Брянської області, 17 – над Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над Смоленщиною, 2 – над територією Тверської області, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей.