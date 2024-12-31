Журналістка з Херсону Євгенія Вірлич в ефірі 24 Каналу розповіла, що росіяни продовжують штурмувати острови, а кілька місяців тому вони посилили свою присутність у медіапросторі та пропаганду щодо своїх штурмів.

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Утім у них виникають серйозні проблеми.

Їхні карти й дані застарілі, а ситуація на місцевості значно змінилася. Особливо після того, як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. У районі островів та прилеглих територій сталося багато змін, із якими вони досі не можуть змиритися,

– розповіла Євгенія Вірлич.

За словами мешканців лівого берега, у росіян є брак ресурсів. Водночас бої на островах не припиняються, і росіяни продовжують атакувати правий берег.

Знову щось готують

"Найбільше вражає те, що росіяни постійно ведуть обстріли. Шум від цих атак безперервний, і мешканці Херсона та прибережних районів правого берега чують його щодня. Можливо, вони навіть бачать ці події, хоча я сама, чесно кажучи, боюся дивитися в той бік", – зазначила Євгенія Вірлич.

Вона додала, що останніми днями стало трохи тихіше, тому це наштовхує на думку, що вони "щось" знову готують.