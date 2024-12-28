Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у телеграм-каналі "Атеш".

До теми "Атеш" розвідали укріплення окупантів на адмінмежі Криму та Херсонщини

Як Росія змушує солдатів на Херсонщині підписувати контракти

Агент партизанського руху з-поміж військовослужбовців збройних сил Росії повідомив, що у 61 окремій бригаді морської піхоти на солдатів здійснюють тиск і відпустку дають лише тим, хто погоджується продовжити контракт.

При цьому дедалі більше військовослужбовців намагається втекти із зони бойових дій, розірвати контракт чи уникнути його продовження.

Командування змушене йти на такі заходи через труднощі із набором нових "добровольців". Водночас проблеми із забезпеченням тільки наростають, зарплати виплачуються із затримками, а у разі загибелі тебе навіть не вивезуть із поля бою – просто залишать чи запишуть як "зниклого безвісти",

– зазначили в "Атеші".

У русі наголосили, що бачать все більше підтверджень того, що російські командири не зважають на людські втрати та ставляться до своїх людей насамперед як до ресурсу. Тому очікувано, що люди відмовляються продовжувати контракти.

Партизани також запропонували військовослужбовцям 61 окремої бригади морської піхоти приєднатися до руху, щоб допомогти покарати своїх командирів і наблизити закінчення війни.

До слова, в "Атеші" раніше розповідали, що російські військові в окупованій частині Херсонської області навмисно ламають човни, щоб не штурмувати острови у дельті річки Дніпро. За словами партизанів, кількість випадків саботажу лише зростає.