Про це розповідає 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Агенти руху виявили масив фортифікацій поблизу Красноперекопська, дані вже передано Силам оборони України.

Читайте також Логістика окупантів стала складнішою: "Атеш" провів диверсію у Москві

Красноперекопськ під наглядом "Атеш"

Агенти руху "Атеш" провели детальну розвідку фортифікаційних споруд, розташованих на адмінмежі Криму та Херсонської області.

У районі Красноперекопська російські війська облаштували численні бліндажі та спостережні пункти, розміщуючи їх кожні 15 метрів уздовж каналу. Окупанти також запаслися дровами, готуючись до можливого прориву ЗСУ.

Детальну карту з місцями розташування особового складу, техніки та озброєнь росіян "Атеш" оперативно передали українським захисникам.

Партизани розсекретили фортифікації окупантів: Фото "Атеш"

Як запевняють у русі, удар буде завдано звідти, звідки ворог не чекає.

До слова, партизани руху "Атеш" повідомляють про зростання випадків саботажу на Херсонщині. Окупанти вже почали три службові розслідування в 126-й бригаді берегової оборони.