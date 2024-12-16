Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Агенты движения обнаружили массив фортификаций вблизи Красноперекопска, данные уже переданы Силам обороны Украины.

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Красноперекопск под наблюдением "Атеш"

Агенты движения "Атеш" провели детальную разведку фортификационных сооружений, расположенных на админгранице Крыма и Херсонской области.

В районе Красноперекопска российские войска обустроили многочисленные блиндажи и наблюдательные пункты, размещая их каждые 15 метров вдоль канала. Оккупанты также запаслись дровами, готовясь к возможному прорыву ВСУ.

Подробную карту с местами расположения личного состава, техники и вооружений россиян "Атеш" оперативно передали украинским защитникам.

Партизаны рассекретили фортификации оккупантов: Фото "Атеш"

Как уверяют в движении, удар будет нанесен оттуда, откуда враг не ждет.

К слову, партизаны движения "Атеш" сообщают о росте случаев саботажа на Херсонщине. Оккупанты уже начали три служебных расследования в 126-й бригаде береговой обороны.