Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Россияне боятся форсировать Днепр

Агент партизанского движения "Атеш" из состава вооруженных сил России на Надднепрянском направлении рассказал, что оккупанты боятся штурмовать острова на Днепре и форсировать реку. По словам партизана, количество случаев саботажа только растет.

Российские военные намеренно ломают лодки: повреждают моторы, пробивают резиновые лодки или даже самостоятельно передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива.

Известно, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны вооруженных сил страны-агрессора зафиксировано три служебных расследования, связанные с саботажем. Для российского командования это стало настоящей проблемой.

Мы призываем других российских военных последовать их примеру. Такое простое действие, как повреждение лодки, может спасти вас от неминуемой смерти. Эти острова вам не нужны, а выполнение приказов командования – это путь в один конец,

– призвали в "Атеш".

Несмотря на это, оккупанты постоянно штурмуют острова на Херсонщине. Более того, представитель Сил обороны Юга ранее сообщал, что российская армия собрала 300 лодок на левобережье для пересечения Днепра.

Как известно, сейчас оккупанты хотят создать плацдарм на правобережье Днепра. Однако такие штурмы заканчиваются для врага огромными потерями.