Зокрема, на придніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили оборони Півдня України.

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Що відомо про штурми островів

Ворог атакував острів Великий Потьомкін, проте зазнав втрат і відступив.

Також росіяни вже кілька тижнів намагаються встановити контроль над островом Козацький, що в районі Нової Каховки на Херсонщині. Однак спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, там росіяни втрачають особовий склад і плавзасоби.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у спробах російських груп висаджуватися на острови за допомогою човнів і полягає ключовий задум ворога на Херсонщині. Водночас пропагандисти поширюють чутки про можливий наступ на Херсон, хоча "мова про це не йде".