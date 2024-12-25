У звіті ISW, опублікованому 25 грудня, також містяться оновлені карти боїв. Висновки Інституту публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 25 грудня
- Російські війська просунулися в межах Курської області під час наступальних операцій 24 грудня. Геолокаційні кадри за 23 грудня показують, як вони проводять механізований штурм на захід від Малої Локні, що на північ від Суджі.
- 24 грудня російські війська продовжили наземні атаки на Харківському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Також вони здійснили посилений механізований штурм на Куп’янському напрямку, але і тут без просувань.
- 23 і 24 грудня російські війська продовжували наступ на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки, але не просунулися. Продовжували вони наступати й на Часів Яр, але підтверджених просувань не зробили.
- Але просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося по вулиці Центральній у західній Щербинівці, на схід від Торецька.
- Є підстави припускати, що 24 грудня російські війська просунулися на Покровському напрямку. Самі росіяни стверджували, що захопили Новооленівку та Українку, пройшли вздовж Донецької залізниці на схід від Сухого Яру, але ISW не знайшов підтвердження цих заяв.
Бойові дії в Україні та Росії за 24 грудня / Карти ISW
- Російські війська просунулися поблизу Курахового. Геолокаційні кадри за 24 грудня свідчать, що це сталося на схід від Шевченка (на північний захід від Курахового) та в полях на північний захід від Дальнього (на південь від Курахового).
- Ймовірно, росіяни просунулися у напрямку Вугледара. Це могло статися на північний захід від Успенівки, на північ від Вугледара, але ISW не знайшов точного підтвердження.
- Російські війська просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, як вони підіймають прапор у Сторожевому (на південь від Великої Новосілки) і проводять механізований штурм у центрі. Це вказує на те, що росіяни захопили це селище та Макарівку.
- 24 грудня російські війська продовжили наступальні операції на заході Запоріжжя, на Дніпровському напрямку та на островах у дельті Дніпра, але не зробили підтверджених просувань.