Захоплення добре захищених міст, зокрема Покровська, може сповільнити темпи просування росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також ISW розвінчав новий наратив Путіна про підстави вторгнення в Україну до 2022 року

Яке завдання міг поставити Путін

Як вказує ISW, диктатор під час щорічної пресконференції "Пряма лінія" 19 грудня, наголосив на досягненнях російських військ, які, за його словами, просуваються "на квадратні кілометри" вздовж лінії фронту. Подібна заява контрастує з попереднім акцентом на захопленні важливих населених пунктів.

Аналітики припускають, що зміна риторики може бути пов'язана з тим, що Путін, ймовірно, дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь подальшого просування через відкриті поля та невеликі населені пункти.

Інститут вивчення війни наводить геолокаційні кадри, згідно з якими, зараз російські війська знаходяться за 10 кілометрів від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. За словами аналітиків, захоплення всієї Донецької області залишається однією з ключових цілей Кремля.

Ймовірно, це просування використовується як елемент пропаганди для демонстрації успіхів російської армії як на внутрішній, так і на міжнародній арені,

– ідеться у звіті.

В ISW також вважають, що наступальна операція проти добре укріплених міст може уповільнити темпи просування окупаційних військ, що насправді є критичним для спроб Кремля демонструвати російську перевагу на світовій арені.