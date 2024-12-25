В отчете ISW, опубликованном 25 декабря, также содержатся обновленные карты боев. Выводы Института публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 25 декабря
- Российские войска продвинулись в пределах Курской области во время наступательных операций 24 декабря. Геолокационные кадры за 23 декабря показывают, как они проводят механизированный штурм к западу от Малой Локни, что к северу от Суджи.
- 24 декабря российские войска продолжили наземные атаки на Харьковском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Также они осуществили усиленный механизированный штурм на Купянском направлении, но и здесь без продвижений.
- 23 и 24 декабря российские войска продолжали наступление на северо-восток от Северска в районе Белогоровки, но не продвинулись. Продолжали они наступать и на Часов Яр, но подтвержденных продвижений не сделали.
- Но продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло по улице Центральной в западной Щербиновке, к востоку от Торецка.
- Есть основания предполагать, что 24 декабря российские войска продвинулись на Покровском направлении. Сами россияне утверждали, что захватили Новооленевку и Украинку, прошли вдоль Донецкой железной дороги к востоку от Сухого Яра, но ISW не нашел подтверждения этих заявлений.
Боевые действия в Украине и России за 24 декабря / Карты ISW
- Российские войска продвинулись вблизи Курахово. Геолокационные кадры за 24 декабря свидетельствуют, что это произошло к востоку от Шевченко (к северо-западу от Курахово) и в полях к северо-западу от Дальнего (к югу от Курахово).
- Вероятно, россияне продвинулись в направлении Угледара. Это могло произойти к северо-западу от Успеновки, к северу от Угледара, но ISW не нашел точного подтверждения.
- Российские войска продвинулись вблизи Великой Новоселки. Геолокационные кадры показывают, как они поднимают флаг в Сторожевом (к югу от Великой Новоселки) и проводят механизированный штурм в центре. Это указывает на то, что россияне захватили этот поселок и Макаровку.
- 24 декабря российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожья, на Днепровском направлении и на островах в дельте Днепра, но не сделали подтвержденных продвижений.