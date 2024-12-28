В частности, на приднепровском направлении оккупанты трижды прибегали к штурмам островной зоны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

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Что известно о штурмах островов

Враг атаковал остров Большой Потемкин, однако понес потери и отступил.

Также россияне уже несколько недель пытаются установить контроль над островом Казацкий, что в районе Новой Каховки в Херсонской области. Однако попытки штурмовых действий врага остаются безуспешными.

По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, там россияне теряют личный состав и плавсредства.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщал, что в попытках российских групп высаживаться на острова с помощью лодок и заключается ключевой замысел врага в Херсонской области. В то же время пропагандисты распространяют слухи о возможном наступлении на Херсон, хотя "речь об этом не идет".