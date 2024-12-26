Силы обороны Украины эффективно уничтожают десант. Об этом сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал.

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Какой ключевой замысел врага

В Херсонской области россияне пытаются проводить десантные операции на острова. Однако Россия продолжает нести потери.

При этом, их пропагандисты пугают наступлением на сам город Херсон, хотя речь об этом не идет,

– написал Коваленко.

По его словам, ключевой замысел врага заключается в попытках российских групп высаживаться на острова с помощью лодок. Украинская армия готова к таким действиям.

В то же время опасность для Херсона до сих пор представляют российские дроны, артиллерия и авиация.

Ранее председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что украинские защитники понимают, где именно могут высадиться российские десантные группы, поэтому делают все возможное, чтобы помешать планам врага.

Российские захватчики усилили огневое воздействие из различных видов оружия. Особенно часто противник прибегает к бомбардировке управляемыми авиабомбами некоторых маршрутов и населенных пунктов.

Известно, что Россия имеет примерно пятикратное преимущество в количестве личного состава на Херсонском направлении.