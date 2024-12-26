Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

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Российские ДРГ активизировались на Херсонщине

Прокудин рассказал, что враг активизировал обстрелы Херсонской области и работу ДРГ. Так, противник пытается закрепиться на территориях, которые находятся под контролем Сил обороны. Для этого оккупанты используют не только маневры живой силой, но и техникой.

Кроме того, российские захватчики усилили огневое воздействие из различных видов оружия. Особенно часто противник начал прибегать к бомбардировке управляемыми авиабомбами некоторых путей и некоторых населенных пунктов.

В то же время Прокудин добавил, что Силам обороны известны планы врага. Также украинские защитники понимают, где именно могут высадиться российские десантные группы, поэтому делают все возможное, чтобы помешать планам врага. Хотя оккупанты и не оставляют попытки создать плацдарм на правобережье деоккупированной Херсонщины, однако пока такие манипуляции успеха не имеют.

Есть факты, когда они выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока что ни одной попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы частичку правобережной Херсонщины и закрепились там,

– рассказал Прокудин.

Напомним, что 20 декабря российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены. Кроме того, свои намерения оккупанты прикрывали сокрушительными обстрелами и только в тот день за 40 минут выпустили более 1000 снарядов по городу.