Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Радио Свобода", сообщает 24 Канал. Он рассказал о ситуации в Херсонской области.

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Что происходит на этом направлении

Как пояснил Волошин, на Приднепровском направлении ежедневно происходит по 5 – 7 штурмов малыми пехотными группами. Предполагают о намерениях перевода врагом на этот плацдарм определенных огневых средств. Это позволит врагу осуществлять с него огневое воздействие на Херсон.

В частности, россияне смогут атаковать воинские части, подразделения, которые расположены в береговой зоне на правом берегу Днепра.

То есть враг ищет, так сказать, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть как расположена система обороны, где огневые позиции,

– заявил спикер.

По его словам, одновременно подобные действия противника трудно назвать попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр.

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупационные войска на Херсонщине продолжают попытки высадиться на остров Казацкий. Также они в последнее время активизировались и на острове Большой Потемкинский.